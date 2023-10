Tumore dei polmoni e qualità della vita dei pazienti. Le nuove frontiere diagnostiche e terapeutiche

’La qualità della vita nei pazienti con carcinoma del polmone metastatico’. Se parla in un convegno organizzato dall’Ant, giovedì, dove verranno illustrate le nuove frontiere diagnostiche, terapeutiche, chirurgiche e assistenziali dell’oncologia polmonare con i più autorevoli specialisti del settore. I lavori, che si terranno nell’aula magna dell’associazione (via Jacopo di Paolo, 36), inizieranno alle 9 e fanno parte del programma di aggiornamento scientifico che il Dipartimento ‘Formazione e Ricerca’ di Ant, proposti ai professionisti interni ed esterni. Lo sfondo, invece, è quello di neoplasie polmonari che, nonostante i sensibili progressi diagnostici e terapeutici degli ultimi anni, rappresentano ancora una delle principali cause di morte per tumore in Italia (stime Airtum parlano di 43.900 diagnosi di tumore al polmone in Italia nel 2022 e di 34.000 decessi all’anno).