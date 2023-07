Tumore e perdita capelli Caschetto contro la caduta

Un ’caschetto’ che aiuta le donne sottoposte a chemioterapia a contrastare la caduta dei capelli, un aspetto estremamente importante dal punto di vista psicologico. Il macchinario, del valore di 60mila euro, è stato donato all’ospedale di Bentivoglio dall’associazione Onconauti. Lo strumento, che ha due ’caschetti’, potrà trattare una decina di pazienti a settimana e il principio su cui si basa è quello dell’ipotermia: attraverso l’utilizzo del caschetto refrigerato viene indotto un raffreddamento a livello del cuoio capelluto che impedisce che le radici dei capelli vengano raggiunte dal sangue in cui circolano i farmaci chemioterapici. Affinché l’ipotermia risulti efficace è necessario che venga indotta circa 30 minuti prima di ogni seduta di somministrazione del farmaco chemioterapico, protraendola oltre il termine della somministrazione farmacologica.

A livello metropolitano, l’Oncologia dell’Ausl conta quindici medici oncologi e 46 infermieri e tratta ogni anno, in regime di day service, circa mille pazienti affette da neoplasie mammarie.

Presso il centro di Bentivoglio, lo scorso anno, sono stati trattati 550 pazienti, di cui 125 pazienti affette da neoplasie mammarie, e sono state effettuate circa 4.600 visite oncologiche, di cui 600 prime visite. Si tratta di uno dei nodi principali della rete oncologica dell’Ausl bolognese che offre terapie farmacologiche, controlli diagnostici, visite ambulatoriali, in sinergia con il Bellaria, centro hub della rete oncologica.

"Questa donazione evidenzia ancora una volta il valore aggiunto, superiore rispetto a quello economico, del prendersi cura della comunità insieme agli enti di terzo settore. Con questa prestazione si va oltre quelle di tipo sanitario, guardando al benessere psicofisico delle persone e cercando di limitare i disagi in un momento particolare della vita", sottolinea Paolo Bordon, direttore generale dell’Azienda Usl Bologna. "Questo nostro gesto di cura nei confronti dei pazienti oncologici di tutto il territorio vuole essere uno dei tanti step di un programma di supporto alla Rete oncologica aziendale – afferma Silvia Gheorghita, presidente associazione Onconauti –. La nostra associazione da anni è impegnata in un ampio progetto di riabilitazione oncologica integrata che mira a supportare la cura erogata dalle Aziende sanitarie attraverso interventi sullo stile di vita e garantendo a pazienti e caregiver supporto psicologico per guarire con più efficacia dalla malattia, contrastando la solitudine e facilitando il reinserimento lavorativo".

Monica Raschi