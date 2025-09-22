Tumore alla mandibola, la storia di Alessandra: “Sono salva grazie alla prevenzione”

Bologna, 22 settembre 2025 – Alessandra Pistoni ha 52 anni, è una sommelier che vive a Cervia: è salva dopo avere combattuto contro a un grave tumore della mandibola. Vuole raccontare la sua storia per ribadire l’importanza fondamentale della prevenzione.

Come ha scoperto di avere una neoplasia?

“È accaduto nel novembre 2022 mi sono accorta di avere qualcosa che sembrava essere un’afta, in un angolino della bocca. Credevo di avere esagerato con le patatine, di averne mangiate troppe e che la bocca si fosse un po’ irritata, ma non mi sono preoccupata perché a breve sarei andata dal dentista per l’igiene dentale”.

Intanto come andava?

“Questa specie di afta andava e veniva, ma io sinceramente non davo peso. Poi vado dal dentista, fa una lastra non vede nulla di eclatante ma suppone possa essere la conseguenza di una ciste provocata da un dente non devitalizzato bene. Non ero preoccupata anche perché non sentivo nessun dolore”.

Quindi cosa ha fatto?

“Ho temporeggiato ma questo fastidio si faceva sempre più insistente, quindi ho deciso di intervenire. sono tornata dal dentista che mi ha fatto una tac panoramica e lui vede che c’è qualcosa. E fa arrivare una chirurga specializzata che mi toglie questa cistina e la manda ad analizzare e arriva il responso: è un carcinoma, era alla mandibola”.

Questo quando accadeva?

“Quasi un anno dopo il primo esordio, in ottobre 2023”.

Cosa succede a questo punto?

“Mi rassicurano perché mi dicono che è di basso grado, ma io vado nel panico più totale. La chirurga che ha fatto l’estrazione mi consiglia di rivolgermi alla Chirurgia Maxillo-facciale del Sant’Orsola. Prendo subito appuntamento con uno dei chirurghi: il dottor Ricotta che mi visita e anche lui mi tranquillizza”.

Una buona cosa.

“Meravigliosa perché mi ha fatto stare un po’ più serena: l’ho visto molto sicuro. Mi ha detto che era fermo lì, localizzato in quella posizione e che si procedeva con l’intervento”.

Com’è stata l’operazione?

“Mi hanno portata in sala operatoria il 6 dicembre 2023. È stato un intervento molto invasivo, ma sono stati bravissimi perché hanno utilizzato una piega del mio collo, poi un pezzettino di osso dalla gamba e hanno fanno un innesto. L’intervento è durato nove ore. Ma è stato tutto quello che mi avevano detto, sono molto sicuri, estremamente preparati. Prima di essere dei chirurghi eccellenti sono delle persone meravigliose, tutti quanti”.

Ogni quanto fa i controlli?

“Ho fatto la tac in primavera e ora ogni sei mesi faccio il controllo. Bisogna parlarne, tanto”.

Quanto conta l’attenzione e la prevenzione?

“È fondamentale. Senza troppa paura e agitazione, ma se c’è qualcosa che si avverte non vada bisogna fare i controlli opportuni e non lasciare perdere. C’è la vita in ballo”.

I dati della chiusura della campagna di prevenzione dei tumori testa-collo

Alta adesione alle iniziative della sanità bolognese nell’ambito della XIII edizione della Make Sense Campaign, la campagna europea di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore cervico-cefalico.

Sono stati oltre un’ottantina le visite gratuite promosse dai professionisti del gruppo oncologico multispecialistico Testa-Collo del Sant’Orsola. “Circa il 10% dei pazienti visitati è stato rimandato a una rivalutazione di secondo livello per un approfondimento diagnostico”, spiega il professor Achille Tarsitano, direttore della Chirurgia Orale e Maxillo-Facciale e del percorso diagnostico terapeutico per i pazienti con Tumore del distretto Testa Collo del Policlinico.

Nelle varie strutture dell’Ausl di Bologna che hanno aderito all’iniziativa si sono registrati altri 330 accessi: nel 5% dei casi sono state identificate patologie da approfondire. “Crediamo fortemente che iniziative che partono dai territori a livello di prevenzione siano strumenti molto efficienti per la promozione della salute”, commenta Annamaria Baietti, direttrice del Dipartimento Chirurgie Specialistiche dell’Ausl e della Rete Chirurgia del Volto e Odontoiatria - Percorso Trauma e gravi disabilità.

“Ora è importante non calare l’attenzione: la prevenzione va fatta tutto l’anno, non soltanto nella settimana di sensibilizzazione – aggiunge Tarsitano –. È bene rivolgersi al medico in presenza di uno o più di questi sintomi persistenti per almeno tre settimane: dolore alla lingua e/o localizzato in altre aree della bocca, ulcere mucose (afte) che non guariscono, macchie rosse o bianche in bocca, dolore alla gola, raucedine persistente, dolore e/o difficoltà a deglutire, gonfiore del collo, naso chiuso da un solo lato e/o perdita di sangue dal naso e dolore all’orecchio (otalgia) persistente da un solo lato accompagnato o meno da perdita dell’udito”.