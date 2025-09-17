Tumore al seno, a Bologna esami gratis per la prevenzione. Quali sono i fattori di rischio

Bologna, 17 settembre 2025 – Una giornata speciale per la lotta al cancro. Sabato 20 settembre, a partire dalle 9.30, in piazza Galvani, Bologna si tinge di rosa per accogliere la clinica mobile di “Salute in Comune”, l’iniziativa dedicata alla prevenzione del tumore al seno con mammografie ed ecografie gratuite rivolte alle donne residenti tra i 18 e i 44 anni che si sono prenotate.

Sensibilizzare le donne più giovani

Il progetto, nato nel 2023, ha l’obiettivo di sensibilizzare le donne più giovani, che non rientrano ancora nei programmi di screening nazionale. Spesso, infatti, si tende a pensare che il problema del carcinoma alla ghiandola mammaria riguardi solo certe fasce di età, mentre con la prevenzione precoce si può ridurre drasticamente, si stima al 2%, la mortalità in seguito alla malattia, riducendola di fatto di 10 volte.

Una delle belle novità di questo progetto innovativo, promosso con il patrocinio del Comune di Bologna, è che le attività economiche sensibili che partecipano non sono solo “sponsor”, ma entrano a far parte loro stesse dell'associazione no profit che sta proseguendo l'azione di sensibilizzazione delle donne alla prevenzione, con altre iniziative e con una campagna mediatica che prevede l'invio di quasi mezzo milione di email a donne ed attività economiche del territorio.

Visite gratuite in piazza Galvani a Bologna per la prevenzione del tumore al seno

In questo modo il neo costituito "Comitato progetti sociali Ets", entità no profit a cui sono associati imprenditori, professionisti e commercianti, dà vita ad una bella iniziativa che nasce dalla gente e per la gente, col plauso delle amministrazioni comunali e di vari rappresentanti del governo, nonché di molti medici che, a loro volta, fanno parte del Comitato. Quello che si intende fare è ampliare la consapevolezza di ogni donna sull'importanza della prevenzione, perché "la prevenzione è vita".

Quali sono i fattori di rischio per il tumore al seno

Sono stati identificati molti fattori di rischio per questo tipo di tumore. Alcuni sono modificabili, come abitudini e comportamenti dannosi, quali un’alimentazione povera di frutta e verdura e ricca di grassi animali, l’abitudine al fumo e una vita particolarmente sedentaria.

Altri fattori di rischio, invece, non si possono modificare, come i fattori genetici e l’età. Per questo è fondamentale la prevenzione.