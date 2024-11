Tumore al seno, più spazi e un nuovo ecografo all'ospedale Bellaria di Bologna

Bologna, 21 novembre 2024 – Un passo avanti significativo nella lotta contro il tumore al seno è stato compiuto oggi a Bologna con l'inaugurazione dei nuovi ambienti della Senologia dell’opsedale Bellaria e dello spazio polifunzionale Donne al Centro, dedicati alle donne con questa patologia. Grazie a un investimento di 74.000 euro da parte dell'Ausl di Bologna, il Bellaria si arricchisce di nuovi locali e servizi dedicati alla prevenzione, alla diagnosi e al supporto alle pazienti.

Inaugurati nuovi spazi per la cura del tumore al seno a Bologna (immagine di repertorio)

A inaugurare i nuovi spazi oggi l’assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini, il direttore generale dell’Azienda USL di Bologna Paolo Bordon, il direttore generale del Policlinico Sant’Orsola Irccs Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Chiara Gibertoni, insieme a Violante Guidotti Bentivoglio, direttore generale Susan G. Komen Italia e Carla Faralli, presidente Comitato Emilia-Romagna Susan G. Komen Italia.

Le nuove sale permetteranno di ampliare l'offerta di servizi e attività per le donne con diagnosi di tumore al seno. Oltre a nuove sale per gli incontri e i laboratori, è stato realizzato un nuovo ambulatorio con un ecografo dedicato all'attività interventistica, aumentando così la capacità diagnostica della Senologia.

In particolare è stata allestita una sala polivalente per i meeting multidisciplinari (in presenza e online) tra i professionisti. A cascata, questo ha permesso il trasferimento della sala di refertazione della radiologia senologica nella precedente sala riunioni, creando così un ambulatorio aggiuntivo dove sarà installato il nuovo ecografo.

Lo spazio polifunzionale Donne al Centro, nato nel 2019 grazie a una collaborazione tra l'Azienda Usl di Bologna e Komen Italia, si conferma un punto di riferimento fondamentale per le donne con tumore al seno. All'interno di questo spazio, le pazienti possono trovare supporto psicologico, partecipare a laboratori creativi, ricevere consulenze nutrizionali e molto altro. L'obiettivo è quello di creare un ambiente accogliente e di condivisione, dove le donne possano sentirsi supportate e accompagnate nel loro percorso di cura.

La Breast Unit dell'Azienda USL di Bologna è una struttura di riferimento a livello nazionale per la prevenzione e la cura del tumore al seno. Grazie all'impegno di un team multidisciplinare di esperti, la Breast Unit offre alle pazienti le migliori cure disponibili, con particolare attenzione alla personalizzazione dei percorsi terapeutici. Anche la Breast Unit del Policlinico Sant'Orsola, con la sua lunga esperienza e le sue tecnologie all'avanguardia, rappresenta un punto di riferimento per le donne dell'Emilia-Romagna e non solo.

Sono circa 600 le donne che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore al seno nell'area metropolitana di Bologna. La Senologia dell'Ausl ogni anno conta circa 70.000 diagnosi mammografiche, 12.000 ecografie, 3.500 procedure interventistiche e oltre 500 risonanze magnetiche. La chirurgia senologica conta circa 800 nuovi interventi all'anno, di cui il 73% sono interventi conservativi. La Breast Unit del Sant'Orsola invece ha in carico oltre 4.000 donne ogni anno e circa una su cinque arriva da fuori provincia o fuori regione. Anche il Policlinico ha in animo di ampliare gli ambienti e riunificare in un unico spazio la propria senologia. Un progetto di riorganizzazione, finanziato anche grazie alla Fondazione Sant'Orsola, a cui Komen Italia intende dare il suo contributo. Si sta inoltre lavorando per omogeneizzare i percorsi di cura tra le due Breast Unit. "L'Emilia-Romagna ha un livello di guarigione dal tumore al seno del 92%- ricorda Donini- contro una media nazionale dell'88%. Ma possiamo fare di più, con sempre più diagnosi precoce e grazie alla ricerca".

L'inaugurazione dei nuovi spazi è il risultato di un impegno condiviso da parte di diverse realtà: l'Azienda USL di Bologna, Komen Italia, il Policlinico di Sant'Orsola e numerose associazioni di volontariato. Grazie a questa sinergia, è possibile offrire alle donne con tumore al seno un percorso di cura completo e di alta qualità, che va oltre l'aspetto puramente medico.