Tumori della testa e del collo, cinque giorni di visite gratuite

Bologna, 8 settembre 2024 – Tumori che colpiscono la testa e anche il collo: centinaia le persone colpite ogni anno, anche nel Bolognese, dove la prevenzione può giocare un ruolo determinante per quanto riguarda l’individuazione di queste neoplasie.

L’Azienda Usl, con tutte le sue strutture e il Policlinico Sant’Orsola, aderiscono all’iniziativa europea Make Sense Campaign, che si terrà dal 16 al 21 settembre con visite gratuite per una diagnosi precoce. Il tumore testa-collo è particolarmente insidioso perché presenta sintomi difficili da riconoscere, in quanto comuni ad altre patologie e spesso associati a malesseri stagionali. Secondo la ricerca ’I numeri del cancro in Italia 2023” di Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), in Italia, nel 2022, il tumore testa-collo è stato diagnosticato a circa 9.750 persone e ha causato circa 3.800 decessi (di cui 2.700 uomini e 1.100 donne).

La prevenzione, anche in questo caso, può salvare la vita: nei pazienti che ricevono una diagnosi precoce il tasso di sopravvivenza è dell’80-90 per cento.

Le visite gratuite, senza prenotazione, potranno essere effettuate nelle seguenti strutture dell’Ausl, nell’orario 14.30-17.30: lunedì 16 nella Casa della Comunità Borgo Reno (via Ercole Nani 10); martedì 17 settembre al Poliambulatorio San Giovanni in Persiceto (via Circonvallazione Dante 12D); mercoledì 18 nella Casa della Comunità San Donato-San Vitale (via Beroaldo 4/2); giovedì 19 e venerdì 20 presso il Bellaria (via Altura 1), mentre venerdì 20 visite al Maggiore, Largo Nigrisoli 2) dalle 8.30 alle 13.30.

Al Sant’Orsola le visite possono già essere prenotate al sito https://www.aosp.bo.it/ Verranno effettuate presso il padiglione e il padiglione 2, nei seguenti orari: lunedì 16 (dalle 8.30 alle 13.30), martedì 17 (dalle 8.30 alle 13.30 e e dalle 18 alle 20), mercoledì 18 (dalle 8.30 alle 13.30), giovedì 19 (8.30-13.30), venerdì 20 (dalle 8.30 alle 13. 30 e dalle 14 alle 18).

Il Policlinico, centro di riferimento per i tumori del testa-collo e gestisce oltre 500 pazienti affetti da queste neoplasie, che vengono presi in carico da un equipe multidisciplinare. Il percorso diagnostico assistenziale per i tumori del distretto testa-collo, di cui è responsabile il professor Achille Tarsitano, è costituito da specialisti afferenti a diverse discipline chirurgiche (otorinolaringoiatria e chirurgia maxillo-facciale), mediche (oncologia medica e radioterapia) e diagnostiche (radiologia, medicina nucleare e anatomia patologica).