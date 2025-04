Tumore al testicolo, operato Mattia Pavani: il figlio dell’ex presidente della Effe gioca a Imola

Imola, 14 aprile 2025 – È riuscita l’operazione di rimozione del tumore al testicolo a cui si è sottoposto questa mattina, all’ospedale Malpighi di Bologna, il giocatore dell’Andrea Costa Imola Mattia Pavani.

A dare nota del buon esito dell’intervento è stata la stessa società imolese annunciando nel pomeriggio che il proprio tesserato "nella mattinata di lunedì 14 aprile è stato sottoposto a un’operazione per la rimozione di un seminoma a un testicolo. La delicata operazione è stata diretta dal professor Eugenio Brunocilla, che ringraziamo di cuore assieme a tutto lo staff del Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna. Al nostro giovane numero 6 biancorosso, che ha concluso così anzitempo la propria stagione sportiva, vanno i nostri più sinceri auguri di pronta guarigione, nella speranza di rivederlo presto in campo con la grinta e col sorriso che lo hanno sempre contraddistinto in partita e negli allenamenti”.

Un comunicato che il club imolese ha accompagnato con la foto sorridente del play al termine dell’intervento che ha permesso al giovane (classe 2004) di risolvere un delicato problema di salute sul quale la società ha, giustamente, mantenuto il più stretto riserbo fino alla completa riuscita dell’operazione.

Pavani, bolognese di 21 anni (figlio di Christian, ex presidente Fortitudo e ora dirigente della stessa Andrea Costa), è alla sua prima esperienza con la maglia dell’Andrea Costa, anche se già la scorsa stagione si era allenato con il gruppo biancorosso. E’ cresciuto nelle giovanili della Fortitudo e ha giocato anche a Zola Predosa.

Oltre al comunicato della società, un pensiero al suo giocatore lo aveva rivolto domenica sera il suo allenatore Federico Vecchi, parlando al termine della sconfitta dell’Andrea Costa contro Legnano (gara nella quale lo stesso Pavani non era tra i convocati). “Rivolgiamo un pensiero e un abbraccio a Mattia Pavani che ha avuto un problema di salute dell’ultimo minuto e si sottoporrà a un intervento. Avremo voluto dedicargli una vittoria, non ci siamo riusciti ma gli siamo ugualmente vicini”, sono state le parole del tecnico Vecchi.

La storia di Mattia Pavani fa tornare alla mente quella di Achille Polonara, l’ala della Virtus Bologna a cui nell’ottobre del 2023 era stato riscontrato un tumore al testicolo (anche se nel suo caso si trattò di una neoplasia testicolare). Rimosso il tumore, Polonara rientrò in campo nel giro di un paio di mesi.