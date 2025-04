Tumori cerebrali, biopsia in diretta

Un nuovo, rivoluzionario, microscopio permetterà di fare esami istologici in tempo reale, in sala operatoria, per quanto riguarda i tumori cerebrali. è già in dotazione all’Unità operativa complessa di Neurochirurgia del Bellaria, guidata da Carmelo Sturiale (foto).

"Si tratta di un nuovo, rivoluzionario, microscopio appena arrivato e che entrerà in funzione tra pochissimo e che permetterà di fare esami istologici in tempo reale e migliorerà diagnosi e trattamento dei tumori cerebrali – sottolinea il dottor Sturiale –. Strumento fortemente voluto dall’Azienda Usl assime alla nostra direzione scientifica dell’Irccs".

Il neurochirurgo fa notare che si tratta di una strumentazione fondamentale per affrontare con sempre maggiore efficacia patologie che le proiezioni scientifiche si aspettano i dover affrontare nel futuro con grande frequenza come appunto i "tumori cerebrali che interessano già tutte le fasce di età". Altre patologie che saranno, con ogni probabilità in crescita, spiega Sturiale sono "l’idrocefalo normoteso che colpisce soprattutto le persone più anziane sulle quali se si interviene con sollecitudine, si può permettere loro di vivere a lungo con funzioni motorie e mentali molto buone. Mentre sulle patologie vascolari si sta avanzando con tecniche che le rendano meno reattive durante l’intervento: si riescono a ottenere risultati che anni fa erano considerati impensabili". Alla domanda se oltre a queste patologie ce ne altre, il neurochirurgo spiega che "c’è l’epilessia farmacoresistente: molti pazienti hanno questo problema e qui al Bellaria siamo in grado di trattarla a livello chirurgico e il Parkinson: anche qui abbiamo aumentato la precisione degli interventi".

m.ras.