Tumori al cervello: un nuovo farmaco rallenta la malattia

Bologna, 23 giugno 2023 – Una speranza in più, oltre alla chirurgia, per il trattamento dei tumori cerebrali: è allo studio "un nuovo farmaco ad azione mirata che rallenta la progressione dei gliomi a basso grado" precisa l’Ausl.

Nel padiglione Tinozzi del Bellaria, i vertici dell’Irccs Istituto scienze neurologiche di Bologna presentano i risultati di uno studio internazionale che ha coinvolto 331 pazienti nel mondo. "Il Vorasidenib è un farmaco che va ad agire bloccando un enzima, che quando è mutato causa questo tipo di tumori, producendo un metabolita tossico – spiega Enrico Franceschi, direttore dell’Oncologia del sistema nervoso dell’Ircss –. Bloccando la creazione di questo metabolita tossico si rallenta la malattia. Quello che noi sappiamo oggi è che posticipa la crescita della malattia di 16 mesi, permettendoci di rinviare chemio e radioterapia in pazienti già operati. Inoltre, il farmaco è in pastiglie e ha pochissimi effetti collaterali".

Da parte di Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl, c’è la "soddisfazione e il pieno sostegno alle unità operative in pista, noi siamo tra i 5 centri italiani e i 70 nel mondo coinvolti nello studio che sta cambiando la storia della cura dei tumori e i risultati ci fanno ben sperare".

L’auspicio, infatti, è che si possano raggiungere nuovi traguardi grazie alla ricerca e non a caso Bordon cita la Fondazione ricerca scienze neurologiche.

I gliomi a basso grado, malattia rara che colpisce 2-3 persone su 100mila all’anno, in genere si manifestano attorno ai 30-40 anni. Lo studio, che è stato presentato a Chicago al congresso oncologico mondiale della American Society of Clinical oncology, ha coinvolto i massimi esperti mondiali di questa patologia, tra cui Franceschi.

Il trattamento è ancora in attesa di approvazione ufficiale sia negli Usa sia in Europa, ci sono "grandi aspettative che diventi la cura standard per i pazienti nei quali l’intervento chirurgico non è stato risolutivo". Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute, non nasconde "l’orgoglio" perché "in questi circuiti internazionali noi siamo protagonisti con i nostri scienziati, con i nostri professionisti e l’augurio è che dagli Stati Uniti all’Europa si possa veramente configurare una speranza per la lotta contro il cancro".

Pietro Cortelli, direttore operativo dell’Irccs, sottolinea "l’importanza di rallentare lo sviluppo della neoplasia", mentre il direttore scientifico Raffaele Lodi, anticipa l’arrivo "di un finanziamento di 750mila euro, da parte del ministero della Salute, per l’acquisto di un microscopio neurochirurgico dotato di un sistema di endo-microscopia laser confocale: così i neurochirurghi e i neuropatologi potranno osservare le caratteristiche del tumore in vivo, ossia in sala operatoria".