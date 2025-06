Tumori: ecco come sostenere la raccolta fondi di Ageop per bambini e ragazzi

Bologna, 5 giugno 2025 – "Restami accanto dovunque andrai". Al via la campagna Estate 2025 di Ageop Ricerca odv "perché la cura non può andare in vacanza", sottolinea anche Francesca Testoni, direttrice generale dell’associazione. L'edizione della campagna in favore dei bambini e degli adolescenti ammalati di cancro è finalizzata a supportare le attività dell'associazione anche nel periodo estivo. "La sanità è di tutti", afferma Testoni.

La parola chiave che emerge dalla conferenza stampa a palazzo d’Accursio è “continuità”: "Continuità degli obiettivi e nella difesa dei diritti di bambini e adolescenti ammalati di cancro, continuità nell'offerta dei servizi a pazienti e famiglie, continuità a sostegno del Servizio sanitario nazionale, continuità nei progetti di cura destinati ai bambini ammalati di cancro", sottolinea Testoni. Occorre "un patto tra cittadini, istituzioni, imprese e terzo settore per costruire una società giusta e inclusiva, nessuno da solo può fare qualcosa", argomenta Testoni. Un’alleanza terapeutica "che serve per tutti i cittadini, per questo serve dare continuità ai progetti". Testoni aggiunge un ricordo personale: "D’estate ci si sente più soli in ospedale, fuori c’è un gran sole ma dentro non arriva – dice –. Era agosto, ricordo che arrivò in ospedale un bambino, aveva avuto una febbre fulminante in vacanza. Nel giro di due giorni questa famiglia si era trovata dall’essere spensierata in vacanza ad avere un bambino con una diagnosi di leucemia. Il cancro non va in ferie".

Accoglienza gratuita anche d’estate

L’attività nelle cinque case d’accoglienza gratuita prosegue anche nei mesi estivi, quando la città pian piano si svuota in vista delle ferie e si deve continuare a provvedere alle spese a domicilio, alla consegna dei farmaci, al pagamento delle utenze, ai trasporti verso l'ospedale, alla pulizia di tutti gli ambienti. "Ageop fa parte della nostra grande famiglia della sanità pubblica. È un chiaro esempio di capitale sociale in questo territorio e di vicinanza e fratellanza per essere dalla parte dei più deboli", racconta l’assessore regionale alle Politiche per la Salute Massimo Fabi.

Non si interromperanno neanche i tredici contratti a medici, biologi e psicologi che operano all'interno dell'Irccs, un supporto che assicura non solo la ricerca, ma anche i medici in reparto. Allo stesso modo non saranno sospese le attività dei volontari in reparto e nelle strutture di accoglienza, né in ospedale il front office e lo sportello sociale, la gestione della Teen room, delle due sale gioco e dell'alloggio in reparto per i genitori. "Ageop dà un sostegno concreto alle nostre attività, soprattutto ai nostri bimbi. Un aiuto a tutto tondo che integra le attività già presenti al Policlinico", argomenta Marco Seri, direttore scientifico Ircss Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico di Sant'Orsola. Innovazione, ricerca, cura e solidarietà sono i punti fermi di questa campagna. E "anche assistenza, accoglienza e ricerca non conoscono stagione", sostiene Riccardo Masetti, pediatra oncologo in Onco Ematologia pediatrica, Irccs Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico di Sant'Orsola.

Come sostenere la campagna

Per sostenere la campagna estate di Ageop si può già scegliere un progetto specifico, o più di uno: con 110 euro si potrà garantire un medico in corsia nel reparto di oncoematologia per un giorno, ma con 550 euro si garantisce la continuità dei servizi erogati allo sportello sociale del Day Hospital per una settimana e con 1000 euro invece si assicura la presenza di una psicologa Ageop in reparto per dieci giorni. Ognuno potrà scegliere altri importi destinati ad altri progetti, o semplicemente donare quanto ritiene.

Come donare

Si potrà donare attraverso bonifico intestato dl Ageop Ricerca Odv: Unicredit (IT16Y0200802483000101054378), Emil Banca (IT1500707202403000000738740) e Intesa San Paolo (IT86R0306909606100000175878). Oppure con bollettino postale intestato ad Ageop (conto corrente numero 14704407) o anche online con carta di credito, paypal e satispay attraverso questa piattaforma.

Inoltre, dal 1° luglio al 30 agosto, saranno in vendita 10mila biglietti, a 2,50 euro l’uno, per partecipare alla lotteria dedicata e provare a vincere i 30 premi in palio. Il primo premio è una bici da corsa, il secondo il robot aspirapolvere Roomba e al terzo posto una mini auto Lamborghini.

Collaborazioni

Un’altra collaborazione è con Trenitalia Tper, che diffonderà la campagna attraverso monitor a bordo treno per tutto il mese di giugno e per tutta l'estate, così come farà anche il Marconi. Inoltre saranno devoluti ad Ageop per la campagna Estate 2025 anche fondi raccolti da Nipponica, il festival di cultura giapponese ideato dall'Associazione Culturale Symballein, che si svolgerà il 6 agosto al Parco del Cavaticcio, in occasione della cerimonia Il Sole di Hiroshima, nell'ottantesimo anniversario del bombardamento atomico su Hiroshima e Nagasaki. Infine la collaborazione con il Villaggio della Salute Più che ospiterà presidi e iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi, oltre alle giornate organizzate dai balneari della riviera Emiliano Romagnola a sostegno della campagna.