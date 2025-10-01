Tumori e prevenzione. Screening gratuiti: mortalità scesa del 56%

Grazie allo screening del collo dell’utero, nel territorio regionale l’incidenza dei tumori è diminuita del 40 per cento e la mortalità del 50 per cento; lo screening mammografico ha consentito alle donne che lo hanno fatto di diminuire la mortalità del 56 per cento e le forme avanzate di carcinoma del 26 per cento favorendo cure meno invasive. Infine, lo screening del colon retto ha ridotto la mortalità del 65 per cento negli uomini e del 54 per cento nelle donne, con una prevenzione del cancro rispettivamente del 33 e del 21 per cento per chi ha scelto di aderire.

Numeri che non lasciano dubbi sulla fondamentale importanza della prevenzione, ma che per lo screening del colon retto non soddisfano l’assessore alla Salute della Regione, Massimo Fabi. "Il carcinoma del colon retto rappresenta la seconda causa di incidenza e mortalità oncologica in Emilia-Romagna e in Italia, eppure l’adesione a questo screening stenta a decollare – ammette Fabi –, soprattutto rispetto agli altri due, mammella e collo dell’utero, che invece continuano gradualmente a crescere e hanno raggiunto livelli molto buoni".

I dati delle adesioni, aggiornati al 30 giugno 2025, confermano l’alta partecipazione per alcuni esami, ma con un fanalino di coda: screening mammografico (dedicato alle donne): 73 per cento; screening della cervice uterina (sempre solo donne): 67,6 per cento; screening colorettale (uomini e donne): 53,3 per cento. Segno che una buona parte di popolazione femminile di 50-74 anni che aderisce allo screening mammografico e a quello della cervice uterina non partecipa a quello per la prevenzione del tumore del colon retto, che è il secondo più frequente nelle donne dopo quello al seno. Ancor meno partecipano gli uomini, nonostante abbiano un rischio maggiore delle donne per questa neoplasia, che è la terza per frequenza dopo prostata e polmone.

La campagna di sensibilizzazione che prenderà il via oggi, è a largo raggio: locandine, dépliant, affissioni di manifesti in spazi comunali, annunci sui principali quotidiani locali, utilizzo dei social media, poi clip video e i video-tutorial. Tutte le informazioni sullo screening sono reperibili al link: regioneer.it/colon. Ulteriori chiarimenti, anche relativi agli altri esami, al link: https://regioneer.it/cancer-prevention-screening

Monica Raschi