Tumori, la grande sfida. Ogni anno 31.000 nuovi casi in regione: "Guerra a fumo e alcol"

I nuovi casi di tumore, nel territorio regionale, sono 31.000 ogni anno, con una mortalità pari al 13.600 persone ma, arrivano anche le buone notizie: il tasso di incidenza è stabile, quindi non si registrano aumenti delle patologie oncologiche, la percentuale di sopravvivenza a cinque anni dalla scoperta della neoplasia è del 68 per cento (cinque punti percentuali in più rispetto alla media nazionale) e, soprattutto, in 12 anni gli screening gratuiti organizzati dalla Regione per seno, collo dell’utero e colon-retto hanno salvato ben 19.000 persone.

E qui continua la grande sfida sulla prevenzione annunciata dal presidente Michele de Pascale e dall’assessore regionale alla Salute, Massimo Fabi, durante la presentazione dei dati, ieri, nel corso della Giornata mondiale contro il cancro. Presenti anche il coordinatore della Rete regionale Oncologica ed Emato-Oncologica, Carmine Pinto e i direttori scientifici degli Irccs, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Marco Seri (Policlinico Sant’Orsola), Nicola Normanno (Irst-Irccs Dino Amadori di Meldola), Antonino Neri (Ausl-Irccs di Reggio Emilia), Milena Fini (Rizzoli) e Raffaele Lodi (Istituto delle Scienze Neurologiche Ausl Bologna).

LE STRATEGIE

Il piano sanitario di viale Aldo Moro per combattere i tumore prevede: il rafforzamento della prevenzione attraverso una maggiore adesione della popolazione agli screening; la possibilità di effettuare le cure oncologiche su tutto il territorio, nelle Case della Comunità, per agevolare i pazienti; la riduzione dell’impatto dei tumori attraverso l’educazione ma anche la battaglia al fumo e all’abuso di alcol. In particolare il tabacco viene considerato da de Pascale "una piaga da sconfiggere. Prevenire significa ridurre in maniera significativa anche la quantità di tabacco venduto in Emilia-Romagna".

PASSAPORTO ’GENETICO’

Fra le ultime innovative terapie messe in campo al Sant’Orsola, come spiega Marco Seri, il trapianto di microbiota pediatrico servito per piccoli pazienti affetti da patologie che avrebbero avuto scarse probabilità di cura. Terapia con Car-T per pazienti con patologie come leucemia, linfoma e mieloma. Il Policlinico è al lavoro anche sul passaporto farmaco-genetico. Dai datiƟ genomici sarà possibile identificare la frequenza e la distribuzione di variantiƟ geniche responsabili di un’alterata metabolizzazione di chemioterapici per poter personalizzare ulteriormente le terapie.

SARCOMI OSSEI

I sarcomi muscolo-scheletrici rappresentano l’1 per cento dei tumori e il 12-15 per cento dei tumori pediatrici. Gli attuali progressi, come illustra Milena Fini, riguardano la migliore caratterizzazione biologica e genetica della malattia per trattamenti più mirati ed efficaci; trattamenti medici con associazione di chemioterapia, radioterapie, immunoterapia e farmaci biologici; chirurgia personalizzata, robotica e ricostruzioni con protesi su misura stampate in 3D; promozione della ricerca traslazionale per l’identificazione dei bersagli che blocchino la crescita tumorale e promuovano le difese immunitarie.

CIBER KNIFE

I tumori del sistema nervoso centrale costruiscono circa l’1,6 per cento di tutte le neoplasie, nei bambini, rappresentano la più diffusa dopo le leucemie, con un’incidenza di 3,6 casi ogni 100.000 piccoli all’anno, rende noto Raffaele Lodi. L’Istituto Scienze Neurologiche ha rafforzato i percorsi di diagnosi precoce e sviluppato trattamenti innovativi e personalizzati, combinando ricerca traslazionale, diagnosi avanzate, anche tramite neuro-immagini, terapie basate su biomarcatori molecolari, tecniche chirurgiche mininvasive e di neuro-radiochirurgia, grazie alla disponibilità dell’unico sistema robotizzato stereotassico, il cyber knife, in Emilia-Romagna. Mentre nel giro di qualche mese arriverà nuovo microscopio per utilizzeranno i neurochirurghi in collaborazione con i neuropatologi, per studiare le caratteristiche cellulari del tumore prima che l’intervento inizi per asportare il tumore nella maniera più precisa possibile.