Tumori pediatrici, 11 pazienti salvati al Sant’Orsola di Bologna in due anni: “Rivoluzione in atto”

Bologna, 12 settembre 2025 – Sono undici i piccoli pazienti oncologici salvati dal 23 dicembre 2023 al Policlinico Sant’Orsola grazie al trapianto di microbiota intestinale. Il più piccolo è un bambino di tre anni e 8 mesi; due sono arrivati da Genova e uno è stata curata dall’equipe a Pavia. A raccontarlo è Riccardo Masetti, medico oncoematologo pediatra del policlinico Sant'Orsola.

La presentazione della campagna di Ageop 'Sono cavoli miei'

Tra le iniziative del "Settembre d'Oro", mese dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici, si colloca anche la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi di Ageop Ricerca, dal titolo ‘Sono cavoli miei’.

La campagna di Ageop Ricerca

“Il microbiota è fondamentale nella prevenzione e guarigione di molte malattie – spiega Francesca Testoni, direttrice generale Ageop –. Si tratta di una ricerca di interesse comune che non si deve fermare: ‘Sono cavoli’ di ognuno di noi”.

La campagna, infatti, intende contribuire alla diffusione della consapevolezza che un microbiota intestinale sano si preserva attraverso corretti comportamenti alimentari. Numerose saranno le iniziative dedicate a questo aspetto, a cominciare dal motto stesso della campagna. Il cavolo, alimento estremamente sano e ricco di sostanze utili all'organismo, è infatti il simbolo di una alimentazione attenta e scrupolosa. Si può sostenere la campagna con una donazione diretta al progetto di ricerca o in molti altri modi, tutti consultabili sul sito di Ageop a questo link.

Le iniziative

Si comincia il 20 settembre con un'escursione solidale nella Laguna di Venezia, in collaborazione con A.P/Studio Viaggi con partenza da Bologna e Imola, che porterà i partecipanti alla scoperta delle isole di San Francesco del Deserto, Burano e Murano.

L'8 ottobre è in programma la Cena del Cavolo in Cantina Bentivoglio (via Mascarella, 4/b), con un menù dedicato alla campagna, che vedrà protagonista lo Chef Giorgione, autore di un piatto speciale. La serata sarà occasione per ascoltare i contributi di medici e ricercatori e un reading poetico di Guido Catalano (prenotazioni a questo link).

Il 18 ottobre alla Fondazione Golinelli di Bologna, si terrà l'iniziativa ‘Tutti i gusti più uno: una giornata sull'alimentazione’ un incontro dedicato al tema dell'alimentazione, momento di approfondimento e laboratori per sensibilizzare su uno stile di vita sano. I relatori saranno Davide Leardini (assegnista di ricerca presso l'Università di Bologna), Livia Galletti (biologa nutrizionista) e Sara Rossi (psicologa psicoterapeuta).

Tonelli: “Aumentiamo la consapevolezza”

“Abbiamo accolto l'iniziativa con entusiasmo – dice Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna –. Nel mondo associativo, in particolare quello legato all’alimentazione, diversi amici hanno saputo valorizzare il cavolo come simbolo culturale e veicolo di consapevolezza sui benefici per la salute. La consapevolezza dei consumatori cresce ogni giorno: aumenta la richiesta di alimenti un tempo difficili da trovare, come prodotti senza lattosio o senza glutine. Tuttavia, resta un problema importante: i cibi salutari costano spesso molto”.