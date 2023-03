Tuono Pettinato: omaggio alla sua ironia nel raccontare il mondo

Una perdita che ha lasciato un grande vuoto. Strappato alla vita a soli quarantaquattro anni da una malattia, Andrea Paggiaro, in arte Tuono Pettinato, torna a vivere nei ricordi di quanti gli hanno voluto bene e hanno apprezzato il suo talento, grazie a un’iniziativa voluta dall’Accademia di Belle Arti di Bologna, in collaborazione con la Fondazione Tuono Pettinato. Nonostante abbia sempre vissuto a Pisa, Paggiaro è stato un fumettista ed illustratore che, non solo ha studiato al Dams, ma per dieci anni è stato anche titolare della cattedra di ‘Fumetto Umoristico’ in Accademia. Per rendere omaggio alla sua opera e persona, l’istituzione bolognese ha organizzato un evento che si terrà annualmente intitolato ‘Quel pomeriggio di un giorno da Tuono’.

La prima edizione è prevista questo pomeriggio a partire dalle 14 in via delle Belle Arti 54 e sarà organizzata in due momenti: il primo consiste in una serie di interventi di colleghi, amici ed estimatori di Tuono Pettinato che si alterneranno per analizzare il suo lavoro, anche tramite proiezioni di opere originali; invece, il secondo consiste nel lancio di una borsa di studio da duemila euro per una tesi di fumetto di un ex-allievo o di un allievo, che diventerà un libro edito da Cocoino Press Fandango. "Quest’anno – spiega il prof. Emilio Varrà, portavoce del progetto – lanciamo il bando. Poi nei mesi successivi una giuria proclamerà il vincitore della borsa di studio e l’anno prossimo, nel corso della seconda edizione di questo pomeriggio dedicato a Tuono Pettinato, presenteremo fisicamente la prima pubblicazione. E così procederemo ciclicamente". Il professore prosegue spiegando che "la tesi scelta vorrà premiare la straordinaria capacità che Tuono aveva di raccontare il presente, mediante uno sguardo ironico sempre in bilico tra leggerezza e profondità. Quindi – afferma Varrà - non si premieranno fumetti storici o di avventura, ma fumetti che intendono parlare della realtà in cui viviamo".

A questa iniziativa prenderanno parte anche tre dei ‘Super Amici’ - un collettivo di fumettisti creato da Paggiaro insieme a Ratigher, LRNZ, Dottor Pira e Maicol&Mirco - i quali presenteranno un numero speciale della rivista ‘Hobby Comics’ dedicato al collega.

Manuela Valentini