Turismo 2024, si prospetta il boom

L’apertura straordinaria dei Musei civici per la giornata di Capodanno con ingresso libero è stata un successo: quasi 4 mila persone hanno salutato il 2024 con una visita anche alle collezioni comunali. Boom anche per i turisti stranieri che hanno affollato la città, ristoranti compresi. Il Comune ha fatto sapere che sono andate molto bene anche le visite in francese. Tra i dati ritenuti più interessanti ci sono l’affluenza di famiglie con bambini e il successone dei mercatini natalizi. Del resto anche i dati su scala nazionale sono molto buoni. Secondo Assoturismo nel 2023 in Italia sono state registrate 445 milioni di presenze che significano un più 8 per cento rispetto all’anno passato. Nelle interviste televisive di ieri anche il presidente di Enit, Ivana Jelinic, ha confermato che il flusso dei turisti ha premiato, fra le altre cose, le città d’arte, Roma e Venezia a parte. Come Bologna, appunto. La presidente ha anche affermato che le previsioni 2024 dovrebbero replicare i numeri del 2023, con possibilità di superarli perché il turismo si conferma come un asse trainante del Pil italiano. Anche dall’Emilia Romagna viene la conferma della classifica dei turisti stranieri a casa nostra: prima la Germania, seguita da Francia, Stati Uniti e Spagna. In Emilia e Marche in questa tornata fine - inizio anno stanno soffrendo un po’ gli sport invernali per la mancanza di neve.

