Turismo, è boom sotto le Torri. E l’Appennino traina la volata

Il turismo bolognese cresce ancora. E, nei primi otto mesi del 2025, aumentano di nuovo i visitatori stranieri. Da gennaio ad agosto sotto le Torri ci sono stati 1.455.589 arrivi e 3.368.257 pernottamenti, in crescita del +7,6% e +8% rispetto al 2024.

Va bene anche la provincia, dove si sono registrati oltre due milioni di arrivi e quasi 4,7 milioni di presenze, entrambi in crescita del +7,7% rispetto al 2024. Nella nostra città, tra gennaio e settembre, il tasso medio di occupazione delle strutture ricettive è stato del 77,1%, in leggero aumento rispetto al 2024.

Ad andare a gonfie vele è sorpattutto l’Appennino con un aumento dell’11% negli arrivi e del 10% nelle presenze. Sono i dati diffusi dal Servizio Statistica della Regione Emilia-Romagna, rilanciati da Bologna Welcome, che confermano buoni flussi anche sull’estate. Da giugno ad agosto, infatti, la Città metropolitana ha registrato 805.751 arrivi e 1.802.945 presenze, con aumenti del 6% e del 5,5% rispetto all’estate 2024. Il Comune, nello stesso periodo, ha accolto 576.296 arrivi e 1.267.010 presenze, in crescita del 6,6% e del 6,7%. Va forte anche il turismo internazionale. In provincia gli stranieri hanno rappresentato il 58% degli arrivi e il 55% delle presenze estive, mentre sotto le Torri le percentuali salgono al 66% e al 69%.

Da gennaio ad agosto la componente internazionale, già predominante, si è ulteriormente consolidata: nella Città metropolitana i visitatori internazionali sono stati il 53% del totale, mentre in città il 61%. A tutto il quadro, segnala Bologna Welcome, ha contribuito "il ricco calendario di eventi che negli ultimi mesi ha animato tutto il territorio metropolitano". "I numeri dei primi otto mesi dell’anno – dice Daniele Ravaglia, presidente della Fondazione Bologna Welcome – confermano che Bologna è ormai una meta capace di attrarre visitatori in ogni stagione, grazie a una proposta che unisce qualità e varietà, e non si limita al solo capoluogo. L’aumento di arrivi e presenze in Appennino è motivo di particolare soddisfazione perché ripaga gli sforzi di questi anni nella valorizzazione del nostro splendido territorio metropolitano".

Per Mattia Santori, presidente del Territorio Turistico Bologna-Modena, "dopo un’estate positiva, ci attende un autunno che si preannuncia altrettanto promettente, anche grazie ai grandi eventi che animeranno il nostro territorio nei prossimi mesi" a partire dalle Davis Cup Finals, in programma per metà novembre.