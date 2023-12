Turismo e feste a Bologna, Tonelli: "L’80% delle camere è già stato prenotato. Bene pure le periferie"

Bologna, 27 dicembre 2023 – Turisti in crescita in città, sia dall’Italia che dall’estero, i quali hanno fatto registrare il tutto esaurito nei ristoranti del centro storico e almeno l’80 per cento delle camere d’albergo occupate. E la settimana che porta al Capodanno è ancora migliore.

Giancarlo Tonelli, direttore generale di Ascom Bologna

Come stanno andando queste festività dal punto di vista turistico?

"Dagli alberghi buone notizie, veniamo da un ottobre e un novembre molto buoni e dicembre è altrettanto positivo. Molto importante è che, fino a qualche anno fa, le persone si fermavano una notte sola, adesso dalle due alle tre. In questa settimana che porta al 31 si arriverà a coprire circa l’85 per cento delle camere nel centro storico e il 65 per cento in periferia", risponde Giancarlo Tonelli, direttore Ascom-Confcommercio Bologna.

Che tipo di visitatore sta arrivando?

"È un buon mix di italiani e stranieri, questi ultimi giungono soprattutto da Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna e, dato molto positivo, ci sono diversi arrivi anche dagli Stati Uniti. Bologna è entrata nel circuito delle grandi città d’arte e cultura e, assieme a Milano, sta crescendo moltissimo".

Si tratta di coppie, famiglie, giovani?

"Le prenotazioni dei nuclei familiari partono dopo Natale con la chiusura delle scuole. Mentre molte coppie inseriscono Bologna in un circuito di visite, ci sono tanti giovani che hanno fatto qui l’Erasmus o l’Università e tornano in visita alla città e agli amici".

Il settore della ristorazione come sta andando?

"I locali che sono aperti a Natale e Santo Stefano hanno registrato il tutto esaurito, ma vanno benissimo anche le prenotazioni per il cenone di San Silvestro. Sta andando bene, come sempre, anche l’alimentare perché se molti vanno a pranzo o a cena fuori per le festività, tanti restano a casa in famiglia quindi ordinano dai tortellini, alle lasagne, al brodo fatto secondo tradizione, poi carni e salumi e i dolci tipici. Vanno molto anche i panettoni artigianali e i certosini".

Per quanto riguarda l’abbigliamento, cosa vi aspettate da queste festività?

"Dopo ottobre e novembre piuttosto lenti a causa del bel tempo, questo mese è in recupero".

La Garisenda con tutta la sua vicenda di ’grande malata’ può fungere, paradossalmente, da traino per il turismo?

"Intanto voglio ribadire che occorre fare di tutto per il suo restauro perché è un grandissimo valore per la nostra città assieme alla torre degli Asinelli, conosciute in tutto il mondo. I commercianti sono vittime innocenti di tutto quello che sta accadendo e devono essere tutelati, questo è già stato ribadito. Ma credo che si possano creare le condizioni affinché anche il cantiere possa diventare un’attrazione, una curiosità positiva per i turisti. Ad esempio con guide che spiegano storia, origini, che cosa si sta facendo, perché".