Turismo, giugno mette le ali. Effetti positivi su hotel e ristoranti. Associazioni ottimiste: "Continuerà"

Giugno ha registrato un vero e proprio slancio, favorito dalla fine dell’anno scolastico e da una percezione di sicurezza che, nel difficile contesto geopolitico attuale, rende l’Italia e Bologna mete particolarmente attrattive. Questa l’analisi di Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna, sull’incremento dell’occupazione alberghiera che, secondo Bologna Welcome, continuerà per tutta l’estate.

"L’effetto è visibile non solo negli alberghi, ma anche nei ristoranti e nelle attività commerciali del centro storico – prosegue Tonelli –. Le Due Torri sono la destinazione ideale per un turismo culturale, enogastronomico e sempre più consapevole, capace di attrarre visitatori grazie al fascino delle piazze storiche, ma anche delle esperienze guidate (quelle organizzate da Ascom registrano spesso il tutto esaurito)".

Attenzione, però, a parlare di ’overtourism’, avverte Loreno Rossi, direttore generale di Confesercenti Bologna. "Il turismo resta l’unico settore in crescita stabile in città, lo hanno rilevato anche i dati di Banca d’Italia a livello regionale – ammonisce –. È, dunque, un valore aggiunto e non un problema, come alcuni dicono". Nonostante l’incremento di visitatori, però, "i consumi all’interno dei pubblici esercizi mostrano segnali di stabilità – prosegue Rossi –, che possono derivare anche da una contrazione dei consumi interni, perché le attività vivono sì dei turisti, ma anche dei cittadini".

Ancora da migliorare, secondo il direttore di Confesercenti Bologna, "l’accoglienza e la promozione, che dovrebbe essere più incisiva nei mesi deboli, come dicembre e febbraio, attraverso eventi e iniziative culturali che possano valorizzare Bologna come città d’arte e destinazione turistica di qualità durante tutto l’anno".

Secondo Celso De Scrilli, presidente di Federalberghi Bologna, i dati previsionali, seppur positivi, confermano una sostanziale stabilità rispetto al 2024. "Le performance migliori si sono registrate nei mesi primaverili", dice. E, secondo lui, a ‘pesare’ sull’intero comparto turistico "è soprattutto la carenza strutturale di personale – conclude –: c’è una minore disponibilità dei giovani a lavorare nei weekend o durante le festività".