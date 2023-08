Turismo, il pienone L’Ascom è ottimista "Agosto è partito bene Hotel e negozi pieni"

di Francesco Moroni

"Luglio è stato un mese positivo. E, sull’onda di questi buoni risultati, entriamo in agosto con buone aspettative: questi primi giorni lo stanno confermando". La città si svuota del suo plotone di studenti come ogni estate, ma le strade del centro non sono certo deserte: ora sono i turisti a comandare. Li trovi ovunque: al supermercato, in fila al museo, davanti al Nettuno, fra i tavolini sotto i portici e al fresco sui Colli. Stranieri, soprattutto, ma non solo.

Giancarlo Tonelli si rischiara la voce e, con tono deciso, prosegue la sua analisi sulle previsioni per il Ferragosto bolognese: "Commercio e turismo a luglio sono andati molto bene, in tutta la città metropolitana e sia per quanto riguarda le presenze, sia per quanto riguarda l’andamento dei saldi – puntualizza il direttore generale di Confcommercio Ascom –. L’unica nota leggermente stonata è quella del nostro Appennino, con una lieve flessione rispetto all’andamento generale". Strutture ricettive aperte e quasi tutte al completo, dunque: agosto può regalare affari e i bolognesi sono pronti a cogliere l’occasione. "Per quello che riguarda gli alberghi e il tema dell’accoglienza extra-alberghiera, come B&b e case vacanze, abbiamo stanze occupate all’80 o 90 per cento – continua Tonelli –. Aumentano i visitatori da fuori Italia, soprattutto dalla Germania e dal Nord Europa, ma anche da Francia, Spagna e Gran Bretagna. E non sono da meno gli statunitensi, di cui c’è stato un incremento massiccio, oltre agli italiani: tutto questo fa sì che Bologna si confermi una città d’arte e di turismo particolarmente attrattiva".

I numeri vanno di pari passo con questo discorso: "Aumenta il lavoro per ristoranti, pub, bistrot, trattorie e pizzerie con un più sei per cento rispetto all’anno passato – va avanti il direttore di Ascom –. I saldi di luglio hanno rispecchiato le proiezioni, anche grazie al fatto che moltissimi commercianti sono partiti da subito con un accattivante 30 o 50 per cento di sconto".

Come detto, soffre un po’ la montagna: "Ci sono ancora alcuni disagi legati a una viabilità non perfetta in alcune zone, sia intorno alla Futa, sia per il medio-alto Reno: qualche strascico c’è: registriamo un meno quattro per cento di turisti rispetto allo scorso anno". Il clou dell’estate però porta con sé una ventata di positività e le sensazioni per Ferragosto restano buone: "Da una parte ci sono i turisti che bloccano con mesi di anticipo le vacanze e includono Bologna nel proprio itinerario, con una media di due o tre notti di permanenza, dall’altra si aggiungono poi tutte le prenotazioni ‘last minute’ – conclude Tonelli –. Ecco perché ci aspettiamo un agosto positivo che è sempre un mese interessante dal punto di vista delle vendite: ci sarà almeno un 40 per cento di attività che continuerà a lavorare. E’ un dato di fatto come commercio e turismo non vadano in vacanza, proprio come ci hanno dimostrato gli ultimi anni".