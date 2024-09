Turismo, l’alleanza rinnovata. Tornano i weekend del gusto tra le Due Torri e Modena

"Bologna e Modena hanno un forte denominatore comune alla base di questi weekend del gusto: la qualità". Mattia Santori, presidente del Territorio Turistico Bologna-Modena e consigliere delegato del sindaco al turismo, introduce così la seconda edizione dell’iniziativa ‘Bologna-Modena: weekend del gusto’. Sono sei i fine settimana che dal 21 settembre al 27 ottobre offriranno a turisti e residenti dei due capoluoghi emiliani, degustazioni e visite guidate, che interesseranno, oltre ai territori di confine (la zona collinare e la pianura a Nord), anche l’area dell’imolese e la zona sud-ovest del territorio modenese. Ogni fine settimana i visitatori avranno la possibilità di scegliere tra 12 diverse esperienze con degustazione – sei in programma il sabato, sei la domenica –, per un totale di 72 appuntamenti che permetteranno di scoprire i segreti delle eccellenze locali. Salumifici, cantine, acetaie, caseifici tra le colline e la pianura sono solo alcuni dei luoghi di produzione che apriranno le loro porte a residenti e turisti.

"Intendiamo contestualmente valorizzare le attrattività culturali e paesaggistiche dei luoghi proposti per legare il prodotto enogastronomico a tutto ciò che il territorio può offrire", specifica Santori. L’accento è quindi sulla storia, cultura e la tradizione di due realtà della Regione fortemente attrattive dal punto di vista dell’enogastronomia. Quest’ultima è da sempre collante delle due province al centro della ‘Food Valley’ regionale. "Un’alleanza volta a coinvolgere di più il territorio", sottolinea invece Luca Gozzoli, capo di gabinetto della provincia di Modena.

La novità del 2024 è il servizio di trasporto gratuito con bus andata e ritorno da Bologna e Modena. "Questo per agevolare la partecipazione dei turisti di lungo raggio, che spesso non dispongono di un mezzo proprio. Così le esperienze pomeridiane saranno acquistabili, oltre che singolarmente, anche in una formula ‘a pacchetto’ che include due attività e la navetta", fanno sapere i referenti di Modenatur e di Bologna Welcome.

L’iniziativa è il primo prodotto turistico unitario del Territorio Turistico Bologna-Modena, sviluppato insieme a Bologna Welcome e Modenatur. Le esperienze sono acquistabili online sui siti di ExtraBo e Visitmodena oppure presso i loro punti informativi.

Giovanni Di Caprio