Turismo lento, idee per le imprese

È sempre maggiore la richiesta di un turismo sostenibile. Oggi a Monzuno, alle 20.30, nella sala consiliare di via Casaglia si tiene l’incontro ’Vivere e lavorare in Appennino, Imprenditoria e Green per le imprese di Bis – Bologna Innovation Square’. La piattaforma di innovazione della Città metropolitana che desidera sviluppare azioni concrete per valorizzare il territorio.

Si tratta di un incontro di presentazione, a ingresso libero, del progetto e dei servizi erogati. A seguire l’attivazione degli sportelli l’1, 2 e 3 aprile. Durante l’evento è previsto un focus sul tema della crescente richiesta di turismo sostenibile che attraversa la Valle del Reno e del Setta. Spazio soprattutto al racconto dei progetti nati in risposta allo stimolo. Tra i relatori, Gal Appennino Bolognese per la presentazione del bando delle imprese extragricole; Ascom, che promuove il turismo in bicicletta; il Comune di Monzuno con ’I progetti bed & bike su Vado e Monzuno, come differenziare l’offerta e infine Appennino slow che spiega cosa sia l’ospitalità diffusa. Presenti anche Bis, che chiarirà il ruolo degli sportelli che apriranno ad aprile, e Territorio Bologna-Modena che affronterà il tema della sostenibilità.