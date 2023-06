Turismo religioso: le nuove mete

Conferenza episcopale Emilia-Romagna e Chiesa di Bologna, attraverso i loro Uffici Turismo, si incontrano con operatori, esperti e Istituzioni. L’appuntamento è in programma oggi, alle 17.30 a ResArt (via Riva Reno 55) per un confronto dedicato al turismo religioso e a Bologna e l’Emilia-Romagna come nuove mete dei viaggi di fede e alle trasformazioni di un segmento in crescita e sempre più rilevante. Parteciperanno, fra gli altri, l’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, il presidente del Territorio Turistico Bologna Modena, Mattia Santori, il vescovo di Imola, Giovanni Mosciatti, ed Emanuele Burioni, direttore Apt Emilia-Romagna.