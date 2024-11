Turismo responsabile e sostenibile. Le associazioni si confrontano

Da domani a domenica i locali dello Iat, ufficio Informazioni accoglienza turistica di via Cento, a San Giovanni in Persiceto, ospiteranno tre giornate dedicate totalmente al turismo responsabile e sostenibile. Iniziativa organizzata dall’Associazione italiana turismo responsabile in collaborazione con il Comune e con il festival It.a.cà.

Secondo gli organizzatori, l’evento rappresenta un’importante occasione per gli operatori del turismo di incontrarsi e dialogare. Più di 60 sono le realtà provenienti da tutta Italia, che parteciperanno agli incontri tra tour operator, Ong, gestori di strutture ricettive, associazioni locali, fornitori di servizi al turismo, enti di formazione, enti di rappresentanza nazional. E reti come CittaSlow International, il Cai – Club alpino italiano, Amodo, ActiveItaly, Legambiente e molti altri. Domani l’appuntamento è, a partire dalle 14, con un educational sulla Ciclovia del Sole e due convegni. Sabato, a partire dalle 10 il workshop B2B e una tavola rotonda. Domenica infine, a partire dalle 10, si riunirà l’Alleanza per la mobilità dolce Amodo per rinnovare il proprio impegno per il prossimo triennio ed eleggere il portavoce. L’Assemblea delle 28 associazioni che ne fanno parte si incontrerà per stabilire il programma e gli obiettivi del futuro triennio 2024-27 e rinnovare il protocollo d’intesa e collaborazione.

p. l. t.