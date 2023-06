Turismo sostenibile Incontro in Comune

Attivare un dialogo tra esperienze virtuose nell’ambito del turismo sostenibile, avviate in altre regioni e nell’Appennino bolognese, per individuare gli strumenti utili, i fattori di successo, le potenzialità di progetti imprenditoriali sviluppati in aree appenniniche.

È questo l’obiettivo dell’incontro ’Il futuro del turismo sostenibile in Appennino: alcune esperienze’ che si terrà in presenza sabato dalle 10.30 alle 13.30 a Castiglione dei Pepoli, nella sala del Consiglio comunale, in Piazza Marconi 1, nell’ambito della Festa della Via della Lana e della Seta. All’incontro saranno presenti Maurizio Fabbri, sindaco di Castiglione e consigliere delegato alle Politiche per l’Appennino bolognese della Città metropolitana e Mattia Santori, Presidente del Territorio Turistico Bologna – Modena.

L’incontro fa parte del ciclo ’Visioni e prospettive per lo sviluppo dell’Appennino bolognese. Economie, sostenibilità e comunità’, che si articola in una serie di eventi, webinar e in presenza, da giugno a dicembre.