"Turismo tutto l’anno, patto per l’Appennino"

Confcommercio Ascom ha trovato un valido ed entusiasta alleato in Confagricoltura per realizzare il suo progetto di rendere attrattivo l’appennino 365 giorni all’anno, facendo così uscire la montagna da quella gabbia temporale che ne sta limitando lo sviluppo vedendola protagonista solo nel periodo invernale e nei tre mesi estivi.

"L’intesa con Confagricoltura Bologna segna un passaggio importante – sottolinea Enrico Postacchini, Presidente Confcommercio Ascom Bologna –. Da un lato, c’è la convinzione che l’offerta turistica dell’Appennino possa crescere andando oltre la stagionalità e gli attuali target di mercato, dall’altro la volontà di estendere la collaborazione ad altri ambiti e progetti, confermando l’attenzione e la vicinanza delle nostre organizzazioni a quelle imprenditrici e a quegli imprenditori che, indipendentemente dal settore di attività, garantiscono al territorio appenninico sviluppo, lavoro e servizi". Anche Confagricultura si fa così carico di promuovere la campagna ’Appennino bell’ambiente – emozioni da vivere in ogni stagione’, un’iniziativa che, grazie anche al collegamento con il sito di eXtraBO, vuole eessere la vetrina ideale per promuovere le esperienze che, tra natura, arte, cammini, tradizione enogastronomica, borghi, centri storici e acque termali, il territorio montano sa offrire a un pubblico di tutte le età.

"Siamo convinti che gli agricoltori, veri custodi del territorio e dell’ambiente, possano giocare un ruolo fondamentale nelle politiche di valorizzazione e destagionalizzazione dell’offerta turistica dell’Appennino. La sinergia con Ascom Confcommercio Bologna, già impegnata da tempo su questi temi, rappresenta una straordinaria occasione che siamo ben felici di poter cogliere – aggiunge Guglielmo Garagnani, presidente di Confagricoltura Bologna –. L’Appennino bolognese ha tutte le caratteristiche per attrarre un turismo sostenibile, immersivo ed esperienziale, per rispondere a richieste sempre più presenti, soprattutto tra i visitatori locali, nazionali e internazionali. Le aziende agricole sono pronte a mettere a disposizione il loro patrimonio fatto di eccellenze enogastronomiche, tradizioni colturali e tutela della biodiversità". Questa partnership si inserisce in un comune e più ampio quadro di azioni, che entrambe le associazioni intendono promuovere congiuntamente a sostegno del sistema imprenditoriale montano. Una logica di sistema e di collaborazione tra mondo agricolo da un lato, commercio, ristorazione, turismo e servizi dall’altro, che in un territorio fragile ma con enormi potenzialità come l’Appennino bolognese punta a creare nuove opportunità di sviluppo sostenibile, sia sociale sia economico. L’iniziativa, promossa anche da Federalberghi Bologna, proseguirà fino all’inizio della stagione invernale con una pluralità di azioni di comunicazione on e offline per raccontare a bolognesi e turisti le eccellenze dell’Appennino, fruibili 365 giorni l’anno.

Massimo Selleri