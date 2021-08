Bologna, 27 agosto 2021 - Tragedia sfiorata per un giovane bolognese di 23 anni che ieri pomeriggio è stato colpito da un fulmine mentre si trovava a Cala Ginepro, nella località turistica di Orosei, in Sardegna.

Il giovane, in vacanza con la famiglia, avrebbe tentato di trovare riparo da un acquazzone improvviso sotto un albero che durante la tempesta è stato però colpito dalla saetta. Il fulmine ha causato al ragazzo un arresto cardiaco e numerose ustioni dopo che l’albero si è incendiato.

Intervenuti i soccorsi, il 23enne è stato trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia in condizioni gravissime. Ha superato la notte e ora non dovrebbe essere più in pericolo di vita.