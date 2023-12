Turisti da tutto il mondo: "Monumenti e buona tavola. Questa città è davvero unica"

Piazza Maggiore, il Nettuno e le Due Torri. E poi ancora i quattro cantoni, San Petronio e le sette chiese in Santo Stefano. Per non parlare della vasta offerta enogastronomica. Sono questi e molti altri i motivi che spingono i turisti a raggiungere Bologna, ora tra le mete più gettonate per visitatori stranieri e italiani. Da prima di Natale, le vie del centro sono affollate e gli ospiti si riconoscono subito: trolley, macchina fotografica alla mano e sguardo rivolto verso l’alto, per ammirare le nostre opere architettoniche, capaci di unire storia e cultura. "Arrivo dalla Turchia - commenta Ayca, in compagnia del fidanzato Mahmut -. Ero già stata qui in passato, e parlavo di continuo ad amici e parenti di quanto fosse bella questa città, che è piccola e si può visitare a piedi. Ho deciso di tornare per mostrare Bologna al mio compagno, che non ci era mai stato. È stato amore a prima vista anche per lui con piazza Maggiore e con il Nettuno. E poi qui si mangia così bene: faremo il pieno di tagliatelle al ragù e di mortadella".

Grazie ai numerosi voli diretti che atterrano al Marconi, la città è attrattiva anche per le famiglie numerose. "Abbiamo trovato un’ottima offerta e dopo aver studiato un po’ la meta e la sua vicinanza ad altre città turistiche, abbiamo acquistato il volo dalla Nuova Zelanda – racconta la famiglia Carter –. Tra le cose che più ci hanno colpito c’è la Basilica di San Petronio, enorme e suggestiva. In generale, tutti i palazzi riescono a unire il passato alle nuove generazioni. In più siamo molto curiosi di assaggiare tutto ciò che Bologna offre, partendo dai tortellini". In città ci sono anche tanti turisti giovanissimi, come Julie e Remì, che arrivano da Parigi. "È una meta gettonata per noi giovani, infatti ci sono tanti gruppi di ragazzi, anche studenti, o di coppie che girano a piedi per il centro – dicono –. Una nostra amica è stata qui per lavoro e si è innamorata anche dell’atmosfera cittadina: i bolognesi sono molto ospitali, ti fanno sentire a casa. E così abbiamo scelto delle date in cui i voli erano economici, prenotando per tempo anche un piccolo hotel. La spesa non è eccessiva ed è comodo anche spostarsi a piedi o in autobus. Andremo anche a visitare San Luca, che è famosa anche in Francia per via dei suoi Portici".

Non solo stranieri, sotto le Due Torri i visitatori sono anche italiani. "Siamo stati qui tanti anni fa e abbiamo deciso di tornare prendendo il treno, tanto Bologna è sempre bella – affermano Dante e Carla, che vivono a Milano –. Questa volta, però, abbiamo deciso di goderci la città senza fretta, passeggiando tranquillamente. Poi avevamo anche voglia di lasagne e tortellini: qualsiasi osteria o ristorante ha ottime qualità".