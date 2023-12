Turni e guardie mediche. È bufera sull’assessore

L’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini "chieda pubblicamente scusa alle centinaia di medici del servizio di continuità assistenziale o si dimetta". L’invito è di Roberto Pieralli dello Snami, che giudica "dichiarazioni intollerabili, frutto di una manipolazione dei numeri" quelle nei confronti dei medici di guardia. "Con il solito gioco dei numeri – afferma Pieralli – vengono fatti passare per dei fannulloni che ‘risponderebbero al telefono ogni due ore e visiterebbero ogni cinque’". Lo Snami fa sapere invece che "ogni sede urbana risponde a centinaia di telefonate, con code chilometriche: in alcune fasce orarie sono pochi i medici in turno e, in altre, i volumi di chiamate calano e quindi vi è una fisiologica diluizione dei carichi di lavoro".

Ma che numeri aveva dato Donini alla televisione? "Il dato a cui ho fatto riferimento, ossia la media delle prestazioni erogate, è un dato tracciabile e noto da tempo – replica secco l’assessore – e non costituisce da parte mia alcun giudizio negativo. Non permetto, quindi, che mi si attribuiscano frasi che non ho mai detto e cose che non penso, a partire dal termine fannulloni, chi sostiene il contrario è in palese malafede. Tutt’altro: si tratta di professionisti preparati e indispensabili". E ancora: "Chi cerca la rissa strumentalizzando le mie parole – incalza il responsabile della Sanità regionale –sappia che non avrà alcuna reazione, né alcuna considerazione". Detto ciò, Donini resta disponibile al dialogo con tutte le parti in campo, "partendo però da una oggettiva analisi della realtà".

Ma la miccia polemica è stata ormai innescata. Vanno all’attacco anche la capogruppo Fd’I in Regione, Marta Evangelisti, e il consigliere bolognese del partito, Fabio Brinati: "Inaccettabili le parole di Donini, come se in continuità assistenziale non si lavorasse. Invece che pontificare e dire cose non vere - è l’invito degli esponenti dell’opposizione – vada lui in certi orari, in certi punti guardia del territorio se, come asserisce, le risposte telefoniche sono ogni due ore o una visita ogni cinque ore".

Il tentativo, secondo Fd’I, è quello di "colpire i medici della continuità assistenziale che non hanno aderito ai Cau". Anche il sindacato dei medici Cimo-Fesmed ritiene "inaccettabili e offensive per tutta la categoria medica" le dichiarazioni rilasciate al Tgr Emilia-Romagna dall’assessore. Sono "parole che non possiamo tollerare - afferma Salvatore Lumia, presidente regionale di Cimo-Fedmed - poiché, oltre che offensive, sono del tutto lontane dalla realtà". Da anni, prosegue Lumia, "segnaliamo alla Regione le carenze negli organici di tutti i settori della sanità, dai Pronto soccorso ai reparti ospedalieri fino alla medicina generale. Eppure non siamo mai stati ascoltati, e, non si è mai voluto programmare correttamente il fabbisogno di personale per formare e assumere il numero adeguato di medici". Per questo, conclude, "pretendiamo rispetto e riconoscenza da parte delle istituzioni, e non attacchi insensati che peggiorano ulteriormente la frattura esistente tra politica e categoria medica".