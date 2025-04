Turrita d’argento a De Nigris: "La dedichiamo al nostro Luca che vive in chi si sveglia dal coma"

"Oggi lo sguardo di Luca rivive in quello di tutte le persone che si risvegliano dal coma". Con queste parole Fulvio De Nigris e Maria Vaccari hanno accolto la Turrita d’Argento, conferita loro dal sindaco Matteo Lepore nella Sala Rossa di Palazzo d’Accursio. Hanno affrontato il dolore della perdita di un figlio, ma l’hanno saputo trasformare in una speranza per gli altri, una possibilità di guardare avanti, racchiusa nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Inaugurata il 7 ottobre 2004 nell’area dell’ospedale Bellaria, è oggi un’eccellenza a livello nazionale ed europeo, che in questi vent’anni ha ospitato quasi 600 pazienti, con una percentuale dell’80% dei pazienti che si risveglia. È il simbolo dell’integrazione tra competenze medico-riabilitative e progetti professionali extra-sanitari, un modello portato avanti dal dottor Roberto Piperno e dai professionisti dell’Ausl, con il supporto dell’associazione Gli amici di Luca. La struttura coinvolge psicologi, educatori, operatori teatrali e musicoterapeuti, in un percorso di cura che va oltre l’aspetto clinico.

"Rappresentano un esempio concreto di impegno civile e solidarietà nel campo dell’assistenza e della riabilitazione rivolta a persone con esiti di coma e gravi cerebrolesioni. Sono un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono fare la differenza nella società civile": queste le motivazioni ufficiali lette dall’ assessore Matilde Madrid, a cui si è unito il sindaco Matteo Lepore. "Da voi è nato un movimento per il bene – ha detto il sindaco –, per l’amore nei confronti degli altri, e tante mamme e tanti papà hanno trovato speranza grazie al vostro coraggio". Alla cerimonia era presente anche l’artista Alessandro Bergonzoni, testimonial degli Amici di Luca. "Il segreto della Casa dei Risvegli è proprio la famiglia", commenta Fulvio De Nigris, "il dolore resta, la malattia resta, ma si affrontano insieme. In questo, ‘Gli amici di Luca’, l’Ausl di Bologna e il volontariato sono fondamentali. È un patto di cura dove ognuno ha un ruolo". "Dedico questo riconoscimento a Luca", ha aggiunto commossa Maria Vaccari, "che sicuramente ci starà guardando sorridendo, aveva uno spirito divertente. Lo voglio dedicare a tante altre mamme come me, a tutte quelle che sono passate dalla Casa dei Risvegli. Dico grazie a Bologna, perché è con noi da sempre e ha creduto in ciò che abbiamo promosso. Chiedo che le istituzioni in futuro continuino ad affiancare tutti coloro che portano avanti questi progetti".