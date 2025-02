Turrita d’argento a Soricelli: "Artista dall’alto valore sociale"

Dopo la mostra, la ‘Turrita d’argento’. A due mesi dalla mostra che ha celebrato i suoi primi cinquant’anni di arte sociale ieri mattina l’artista Carlo Soricelli è tornato a Palazzo d’Accursio dove il sindaco Matteo Lepore (a destra con Soricelli e l’assessora Bevacqua) e l’assessore alla Cultura, Daniele Del Pozzo, gli hanno conferito una tra le più importanti onorificenze del Comune di Bologna. Ex metalmeccanico, 76 anni, casalecchiese di adozione, per lui arte e denuncia sociale sono un tutt’uno. Recentemente più noto per il suo Osservatorio nazionale di Bologna morti sul lavoro piuttosto che per la sua radicale vocazione per la pittura, la scrittura, la scultura. In mezzo secolo di attività ha seguito le trasformazioni del nostro Paese, viste con gli occhi dei più deboli, degli ‘ultimi’, fra i quali si mette anche lui, così distante dal cliché dell’artista genio, sregolatezza e vita mondana vissuta gomito a gomito con le gallerie d’arte. L’ultimo strappo tre giorni fa, quando ha ritirato la sua opera sulle morti bianche in polemica con gli allestitori di Artefiera. Alla cerimonia in rappresentanza del Comune di Casalecchio l’assessora Concetta Bevacqua, che ha condiviso la motivazione del premio assegnato perché "Nel suo percorso artistico ha saputo fondere ispirazione e denuncia sociale, guardando all’arte non solo come forma di espressione intima, ma come forza animata dall’impegno civile".

g. m.