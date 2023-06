Turrita d’argento alla signora della danza Cappelli: "Amo Bologna, il Comunale è casa"

di Amalia Apicella

"Una grande bolognese che ha fatto della danza la sua vita e della sua vita una danza della creatività". Con queste parole Vittoria Cappelli riceve la Turrita d’argento dalla città che ama. "Il Comunale è la mia casa, mio babbo (Carlo Alberto Cappelli, ndr) è stato sovrintendente e io, a sei anni, ero già lì ad ascoltare le prove. Amo piazza Maggiore e la basilica di San Petronio, che è straordinaria. Amo il fatto che a Bologna si viva bene. Purtroppo per lavoro sono stata lontana, ma sono sempre ritornata", racconta. Cappelli inizia la carriera nella casa editrice di famiglia. Poco dopo inaugura un percorso di produzione di eventi e manifestazioni per portare nel piazze di tutto il mondo le eccellenze del made in Italy. ’Bologna nella Moda’, in piazza Santo Stefano nel 1982, coniuga per la prima volta le collezioni di Gianfranco Ferrè e Gianni Versace con il flauto di Severino Gazzelloni accompagnato da un coro verdiano. Un progetto che presto si trasferisce anche in televisione con uno spettacolo allestito nel 1986 all’Arena di Verona e trasmesso da Rai Uno in prima serata, basato sull’incontro e il dialogo tra moda italiana, lirica, musica leggera e danza.

Nello stesso anno inizia il sodalizio con Vittoria Ottolenghi, scrittrice, critica, saggista e giornalista tra le più celebri esperte italiane di danza. Il connubio artistico, che dura quasi trent’anni, porta alla scrittura di pagine originali di diffusione, promozione e valorizzazione di bellezze culturali e storiche, con grandi eventi in diretta televisiva Rai trasmessi in Eurovisione. Vittorio Gassman, Arnoldo Foà, Enrico Job, Lina Wertmuller, Pierluigi Pizzi, Beppe Menegatti, Gabriella Pescucci e tanti altri sono i nomi con cui collabora. E ancora: fa conoscere al grande pubblico Rudolf Nureyev, Carla Fracci, Margot Fontaine e porta alla ribalta artisti come i Momix, Joaquin Cortés, Alessandra Ferri, Daniel Ezralov, Julio Bocca.

Qualche giorno fa Cappelli è stata premiata anche a Roma dal presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, per la sua carriera e vita dedicate alla danza. "Devo dire la verità: ho fatto di tutto. Molta televisione, che significa mettere tante persone davanti alla cultura, far conoscere l’Italia, far vedere le nostre piazze, la bellezza". Ora Bologna "restituisce l’abbraccio per il tuo straordinario impegno sociale – commenta il sindaco Matteo Lepore –. Grazie alla danza infatti, in particolare dopo un periodo difficile durante il quale ci siamo isolati nelle nostre case, siamo tornati nelle piazze, nei teatri, negli spazi pubblici. La danza è forse uno dei linguaggi più universali, che sa accogliere e includere. Questa Turrita d’argento, più che un riconoscimento, è un impegno a lavorare ancora assieme perché la grande comunità che ti porti dietro può fare tanto insieme a noi".

Nel 1982 il sindaco Renato Zangheri premiava il papà di Vittoria, Carlo Alberto Cappelli, con il Nettuno d’oro. La Turrita sarà accanto al premio del ’babbo’. "Cercherò di lavorare qui il più possibile – spiega Cappelli – per dare alla città la qualità di cui la cultura e la danza hanno bisogno. La cultura deve essere raffinata, di qualità, ma anche fruibile, popolare. Cosa voglio fare ora? Riportare la danza in San Petronio e lavorare per i giovani, dai sei ai vent’anni e con le scuole. Quanti esempi abbiamo nella nostra terra di eccellenze che vengono dal niente? Ecco, i giovani devono tornare a credere nel futuro. Con fatica, rigore e disciplina si può andare avanti. Me lo ripeteva sempre il mio adorato babbo".