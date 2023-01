"Tutelare i lavoratori dell’ospedale"

Polemica intorno all’ospedale di Bentivoglio. Dopo la vertenza sindacale dei giorni scorsi di Fp-Cgil a esprimersi ora, e a depositare un’interrogazione in merito, è Marta Evangelisti (FdI) in Assemblea legislativa. "L’ospedale di Bentivoglio sia messo nelle condizioni, strutturali e organizzative, di svolgere a pieno la propria funzione, per garantire un servizio essenziale e fondamentale per il territorio – dichiara la consigliera regionale –. In base a quanto dichiarato dalle organizzazioni sindacali l’ospedale di Bentivoglio non è nelle condizioni idonee per assolvere alle proprie funzioni. In particolare, desta preoccupazione la mancanza di un adeguato riconoscimento professionale per il personale sanitario".