"Tutelare la sicurezza". Lettera della Soprintendenza. E così il Comune ha isolato l’area

La salute del nostro gioiello, la Torre Garisenda, è sotto osservazione. L’altro ieri è arrivata a Palazzo d’Accursio la lettera della Soprintendenza in cui si faceva riferimento all’articolo 30 dei Beni culturali per richiamare il Comune, in quanto proprietario del bene, di fare il massimo per manutenerlo. Tradotto, sebbene non scritto nero su bianco, l’indicazione è salvaguardare sì uno dei simboli della città, ma anche l’incolumità dei cittadini. "Una lettera di routine che viene inviata quando parte la procedura di messa in sicurezza di un bene", rassicurano fonti di Palazzo d’Accursio. Ma subito dopo è arrivata la decisione lampo di isolare l’area sotto la Torre. Che la Garisenda soffrisse da tempo è cosa nota. Il Comitato tecnico scientifico che deve monitorarla è attivo dal 2018, ma da quello che filtra la situazione sarebbe peggiorata negli ultimi mesi. Con i dati sull’oscillazione della Torre che hanno allertato i tecnici.

"La Garisenda ha sempre oscillato, come tutte le torri", dicono dal Comune. Ma sarebbero state rilevate incongruenze nei dati, con appunto maggiori oscillazioni. "Parliamo di pochi millimetri – fanno sapere ambienti di Palazzo d’Accursio – ma servono calcoli e simulazioni".

Le criticità non si vedono, sono nascoste. Quindi, non basta un semplice monitoraggio ’a vista’ dei vigili del fuoco, ma serve un maggior approfondimento.

Da qui, nell’ultimo mese il Comitato tecnico scientifico ha sollecitato di mettere sotto la lente questa ’torsione’ irrituale. Vista la situazione più complessa, la Soprintendenza ha inviato la lettera all’amministrazione e il sindaco Matteo Lepore ha chiesto di convocare il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, così da attivare un nuovo monitoraggio e il blocco del traffico nella zona. Per farlo sono state incaricate una task force e una ditta specializzata che studieranno nuovi interventi. Chiaramente serviranno sensori, fibre ottiche etc, quindi le ditte interessate dovranno utilizzare mezzi pesanti, mentre i vigili del fuoco visioneranno la Torre. Morale: la zona va isolata, evitando il passaggio di autobus e persone. Finito il monitoraggio, il Comune visionerà il dossier definitivo con i nuovi dati, e verranno valutati gli interventi.

Difficile prevedere con certezza quale restauro necessiterà la Garisenda, i tempi e quale sia la causa dell’oscillazione. Insomma, potrebbe volerci un mese, ma anche un anno, toccherà ai tecnici stabilirlo. Le ipotesi paventate negli anni per la messa in sicurezza, come quella di piloni in grado di sostenere la torre garantendo il passaggio del traffico, paiono tutte da rifare.

Unica certezza, tra tante incognite, è la necessità di ottenere i 5 milioni di euro del Pnrr per curare la Garisenda. Proposito su cui si sono attivati Comune e governo, con la sottosegretaria alla Cultura, la leghista Lucia Borgonzoni. Dai corridoi di Palazzo d’Accursio si evita qualsiasi allarmismo, sebbene sia noto che esista un piano della Protezione civile per ogni evenienza. Punta comunque il dito il capogruppo di FdI, Stefano Cavedagna: "Lepore o non sapeva, cosa grave, o non ha informato i cittadini, cosa forse peggiore. Il sindaco è talmente incompetente che riuscirebbe persino a far crollare la Garisenda".