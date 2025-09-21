Tutor e velox: in arrivo 30 apparecchi sulle strade della provincia di Bologna

Bologna, 21 settembre 2025 – Operazione sicurezza stradale. Il Piano integrato metropolitano parte da qui, in collaborazione con la Prefettura, per installare nuovi occhi elettronici nei Comuni dell’hinterland e tutor nelle strade provinciali più problematiche per via degli incidenti.

Un’operazione sicurezza, dicevamo, che attende da tre anni. Tra i motivi anche la nuova normativa sui velox che, chiaramente, spiega Simona Larghetti (Avs), delegata metropolitana alla Mobilità, “ha ritardato i tempi, obbligandoci a fare i sopralluoghi per due volte”.

In cima alle priorità c’è la Nuova Bazzanese, ad alta incidentalità, per la quale i Comuni di Zola, Casalecchio e Valsamoggia già dal 2023 chiedono “misure straordinarie” per contenere gli incidenti. Da qui, l’obiettivo è che la Prefettura completi l’iter autorizzativo e dia il via libera al ’tutor’ che possa limitare la velocità in questa strada molto pericolosa.

Parliamo di una trentina di chilometri ad alto tasso di traffico e di incidentalità. “Nella Nuova Bazzanese contiamo sei morti all’anno, è un’emergenza. Mi auguro che la Prefettura abbia presto tutti gli elementi per dare il via libera al tutor, unico strumento utile quando gli incidenti avvengono lungo tutto l’asse stradale e non solo in punti specifici”, spiega Larghetti. Nel pacchetto per migliorare la sicurezza stradale c’è anche quello relativo ai velox da ‘spalmare’ nei 55 Comuni dell’hinterland.

“All’inizio le richieste dei Comuni sono state relative a 140 vigili elettronici, di queste, però, solo una settantina erano compatibili alla normativa. Dopo verifiche e sopralluoghi, fatti con la Prefettura, anche in riferimento alle nuove regole sui velox, probabilmente altri 30-40 strumenti verranno ‘bocciati’. Morale: resterebbero al vaglio una trentina di apparecchi”, dettaglia Larghetti. Dalla Prefettura non ci si sbilancia in merito all’iter in corso, ma si fa soltanto sapere che “in alcune zone si attendono i pareri tecnici della polizia locale”.

Comunque a dispetto di 800 ricorsi contro i vigili elettronici in città l’anno scorso (nel 2021 furono appena 221), con diverse multe annullate dai giudici di pace a “causa di apparecchi non omologati”, a oggi, i velox attivi sono in tutto una sessantina (che si stanno analizzando in base alla nuova normativa). In città sono sei: viale Panzacchi, viale Berti Pichat e viale Lenin, fino a quello ‘storico’ in via Stalingrado e a quello più moderno in viale Togliatti. Non ancora acceso, invece, il velox di viale Sabena.

In provincia (dati di giugno), invece, i velox sono in totale 53. Uno solo è presente a Gaggio Montano, Medicina, San Pietro in Casale, Galliera, Molinella, Zola Predosa, San Giorgio di Piano, Mordano, Budrio, Sant’Agata Bolognese, Crespellano, Mordano, Pianoro, Castel Maggiore e Casalecchio di Reno. Due i dispositivi ad Anzola, Argelato, Sala Bolognese, Bentivoglio, Ozzano, Malalbergo, Castenaso e Loiano. Tre i velox a San Giovanni, Granarolo e Monterenzio, cinque quelli a Imola. Record per Calderara, con otto velox.