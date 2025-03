Tutta la città crede all’Europa. Luci puntate su Palazzo Re Enzo : "Un’importante spinta al turismo"

"Illuminare Palazzo Re Enzo, il più bello della città, dei colori sociali del Bologna, è per noi una tradizione e un ‘must’. Se poi pensa che oggi (ieri per chi legge, ndr) è anche il mio compleanno, può immaginare che bel regalo sia….". Daniele Ravaglia, numero uno di Fondazione Bologna Welcome, è soddisfatto per il bis dell’adesione a ‘Fino alla fine, forza Bologna’, l’iniziativa lanciata da Ascom per colorare la città di rossoblù, allestendo le vetrine dei negozi e illuminando i principali monumenti cittadini con i colori del cuore dei tifosi. Ieri, si diceva, l’onda rossoblù si è arrampicata su palazzo Re Enzo, dove Bologna Welcome ha sede.

Presidente Ravaglia, l’anno scorso questa iniziativa ha ‘spinto’ il Bologna in Europa. Quest’anno, il bis?"Abbiamo deciso di aderire perché riteniamo importanti le iniziative che promuovono la città e rafforzano il senso di comunità. In un periodo economicamente non particolarmente favorevole, crediamo che eventi come questo, in cui Bologna Welcome crede fortemente, contribuiscano a sviluppare il turismo e il consenso attorno alla nostra città. Questa visibilità europea aiuta l’economia locale, attirando non solo tifosi, ma anche turisti che magari scoprono Bologna per la prima volta e poi decidono di tornare. Come abbiamo fatto l’anno scorso, nel caso di nuovo affaccio all’Europa, ci attiveremo con i tour operator dei Paesi e delle città coinvolte per ideare pacchetti turistici che possano valorizzare l’esperienza legata al Bologna Calcio".

Non è solo tifo fine a se stesso, insomma?"Esattamente. Credo che questa sia una conferma di quanto Bologna sia una città accogliente. Oltre alle luci rossoblù, sotto palazzo Re Enzo abbiamo allestito vetrine, maglie, carretti e oggettistica per far sentire la nostra realtà vicino alla squadra. Questo, del resto, è lo spirito dell’iniziativa".

La vittoria per 5-0 contro la Lazio, domenica scorsa, ha fatto parlare del Bologna tutta l’Italia degli appassionati..."Domenica, purtroppo, non ero allo stadio, dove vado sempre quando posso, essendo abbonato. Ho visto i gol, bellissimi, e credo che quella prestazione ci abbia dato una grande spinta. L’esposizione mediatica che stiamo avendo è incredibile: due anni fa nessuno parlava di noi, mentre oggi tutti ci considerano un avversario temibile, tanto che c’è chi preferisce affrontare il Milan anziché il Bologna. Questo è motivo di grande soddisfazione, e credo che raggiungeremo un traguardo importante a fine campionato"

E poi c’è la Coppa Italia. Pensa alla possibilità di alzare un trofeo?"La Coppa Italia può essere un momento di grande entusiasmo per la squadra e per i tifosi. Giocare contro i migliori è una sfida stimolante, vogliamo arrivare il più lontano possibile".

