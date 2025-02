Tutta la storia di Agesci in un libro presentato oggi a Palazzo d’Accursio

Questo pomeriggio, alle 17, si terrà la prima tappa delle presentazioni del libro edito da Fiordaliso ’Per strade non battute, 50 anni di Agesci tra educazione e impegno civico’. Si tratta di un racconto collettivo della storia dell’Associazione guide e scouts cattolici italiani, un’associazione al servizio della crescita delle giovanI generazioni. All’evento in sala Tassinari di Palazzo d’Accursio si celebrerà anche la Giornata del Pensiero, giorno in cui le guide e gli scout di tutto il mondo festeggiano l’amicizia internazionale.

Saranno presenti in aula, Manuela Rontini, sottosegretaria alla presidenza della Regione, Daniele Ara, assessore scuola e il cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi.

Dopo quest’appuntamento si susseguiranno diverse presentazioni in tutta Italia.