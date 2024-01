Tutta la versatilità delle patate: "Cotte al naturale, come a casa"

Dagli espositori storici alle new entry, Marca ha accolto le novità della filiera dei prodotti a marchio del distributore, analizzando anche lo scenario del mercato che caratterizzerà l’anno appena passato. Tra le conferme della ventesima edizione, c’è Romagnoli F.lli Spa, azienda nel cuore del nostro territorio, che quest’anno ha presentato un nuovo prodotto.

"Marca è un’occasione per comunicare idee, prodotti e visioni – inizia Giulio Romagnoli, al timone dell’azienda con la sorella Grazia Romagnoli –. Abbiamo presentato una grande innovazione, cioè una categoria nuova: sono patate fresche, cotte al cento per cento, senza nessun conservante o additivo, completamente naturali. A breve sbarcheranno sul mercato. E per raccontare il nostro prodotto, abbiamo lavorato con lo chef Aquila, seguendo lo stile Romagnoli: proponiamo al consumatore solo quello che noi acquisteremmo e consumeremmo in casa nostra".

Gli assaggi preparati dallo chef sono stati un successo. "La patata nasce da un piatto povero e da lì si può costruire quello che si vuole – dice Francesco Aquila –. Ho preparato una ricetta saltando in padella la patata con rosmarino, aglio e pepe. E poi una smash potato: patata con la buccia, schiacciata e condita con sale, olio e origano e parmigiano, cotta al forno". Una visione rivoluzionaria, che trasforma la patata, donandole una nuova veste: da ingrediente a piatto definito.

