Tutta la vita e la lotta di Rocco Scotellaro

Debutta stasera alle 21 al Teatro del Baraccano, all’interno di Atti Sonori, lo spettacolo Lingua madre- dalla vita alla morte di Rocco Scotellaro; l’evento è in collaborazione con l’associazione Circolo dei Lucani di Bologna.

Lingua madre è un omaggio in musica e parole al poeta lucano Rocco Scotellaro, nel centenario della nascita; uno spettacolo sospeso tra piani espressivi contigui, basato su un racconto scritto da Stefano Valanzuolo, impreziosito dalla presenza in scena dell’attrice Nicole Millo e dalle musiche composte per la circostanza da Enzo Izzi e Angela Freno, in cui l’elettronica incontra la tradizione. Una produzione in prima nazionale in cui il poeta, la sua breve vita e i suoi ideali prendono forma attraverso la figura potente della madre, che della sua opera fu testimone e custode.