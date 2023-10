Tutte le aziende vincitrici

Sono sei le aziende premiate in Emilia-Romagna nell’ambito di ’Crescibusiness digitalizziamo in tour’. Si tratta di Welly, il laboratorio alimentare e società benefit di San Lazzaro di Savena (Bologna). Poi l’Erboristeria Virya di Bologna, specializzata in prodotti ayurvedici. E ancora la Cantina Mingazzini di Medicina (Bologna) che produce vini autoctoni della Romagna dal 1964. Poi l’albergo diffuso Al vecchio convento di Portico di Romagna (Forlì-Cesena, foto) e l’hotel Accademia del centro di Bologna. Infine, Alemaru di Rimini che, nel locale Brace 11-25, serve arrosticini e spiedini alla brace di carne e pesce.