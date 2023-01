Tutte le donne dell’ex calciatore A una chiedeva di tenere d’occhio Ale

Ci potrebbero essere altre ragazze nel ’radar’ di Giovanni Padovani. Gli inquirenti intendono fare luce anche su altre relazioni avute dal giovane in contemporanea con Alessandra, e pure sulla circostanza di una sua cara amica inviata a ’spiare’ la ex fidanzata in luoghi in cui lui non poteva seguirla. Tra gli obiettivi ci sarebbe quello di approfondire gli elementi legati all’accusa di stalking, che aggrava quella per omicidio di cui il ventisettenne detenuto alla Dozza deve ora rispondere.

In particolare, una amica dell’indagato, residente dalle parti della Riviera, una sera sarebbe stata da lui spedita a controllare se Alessandra si trovasse in un locale di Milano Marittima con un altro uomo, dopo che la cinquantaseienne aveva pubblicato sulla propria pagina Instagram una foto che lasciava intendere si trovasse a un appuntamento romantico, mandando su tutte le furie l’ex. Era il 20 agosto, tre giorni prima del brutale omicidio.

L’elenco di alcune "amiche intime" di Padovani emerge ancora una volta dalle sue note del cellulare, in cui appunta gli incontri che deve avere con ciascuna di loro e i rispettivi giorni della settimana dedicata a ciascuna (con tanto di "alternativa" qualora una dia buca). Non solo: in passato una di loro avrebbe scritto una mail ad Alessandra mettendola in guardia sul ventisettenne, agli inizi della loro relazione, per poi ritrattare tutto qualche giorno dopo.

f. o.