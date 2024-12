Tutte le iniziative per l’ultima notte

Per il Capodanno a Palazzo Pepoli, dal 21 dicembre al 6 gennaio, è allestita una mostra con i ‘Vecchioni’ più famosi del passato, firmati da artisti come Pirro Cuniberti, Emanuele Luzzati e Jean Michel Folon. Torna il Discorso d’Artista scritto dal drammaturgo Marco Martinelli, dal titolo, ‘Fino a quando’, che sarò trasmesso lunedì 1 gennaio sempre a Palazzo Pepoli dalle 10 alle 19. Tantissimi gli altri appuntamenti, dal festival Afro Beat Wordl, il 28 e 29 dicembre tra Salaborsa e la Casa Katia Bertasi, allo spettacolo di Cantieri Meticci The Whale Land, dal 28 al 30 al Centro Lino Borgatti, dai laboratori di Hip Pop Popolarissime a Sei Gradi-Periferia portami via! di Entroterre, il 18 allo Sghetto Club.