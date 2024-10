Tutte le sfumature del blu nella voce di Rossana Casale

Spruzzate di fantasia, voli pittorici nelle soluzioni armoniche, qualità vocali argute che evitano ogni rischio di uniformità: Rossana Casale, stasera alle 22 al Bravo Caffè per presentare il suo secondo concept album Almost Blue, fa sua un’eredità interpretativa del tutto peculiare lasciata da Billie Holiday: la parola cantata e suonata. E lo fa con esecuzioni pervase di omogenea naturalezza, sensibilità squisitamente ‘black’ in fervida sintonia con il suo quintetto italiano che vanta il bolognese Carlo Atti, uno dei sasso-tenoristi di maggior talento a livello nazionale, Luigi Bonafede al pianoforte, Alessandro Maiorino al contrabbasso ed Enzo Zirilli alla batteria.

Dopo aver firmato Joni, ispirato a Joni Mitchell, la chanteuse italo-americana si conferma una specialista in omaggi ritessendo la storia musicale della parola blu, trascendenza mistica dei gemiti degli schiavi dei campi di cotone, "ritornello triste ma anche un gioco a cui gioca la vita" (ndr il brano All blues- Kind of Blue di Miles Davis 1959). Il titolo dell’album in uscita il 27 ottobre per l’etichetta Giotto Music/ Egea è dedicato alla pièce firmata da Elvis Costello nel 1982 e reinterpretata da Chet Baker cinque anni più tardi. Concept di undici brani nel cui titolo ricorre la parola "blu" in tutte le sue declinazioni, più Shades of Blue, un inedito scritto a quattro mani con Bonafede.

"In questo momento sento l’esigenza di guardare più in là di quello che vivo ogni giorno – spiega la stessa storytelling –, di perdermi in pensieri più profondi da ciò che la vita mi offre e mi chiede. Non mi sento parte del presente ma senza volerlo, lo sono, lo siamo. Così, come mi è già successo in passato, la salvezza la trovo nella creatività del jazz, che sia triste o allegro, slow o up-tempo".

Gian Aldo Traversi