Tutte le sfumature del jazz: ecco i live nei club sotto i portici

A volte è jazz un po’ ammorbidito per attirare nelle pieghe della musica nera più spettatori possibili; altre volte è poesia graffiante, soffiata dai sax, amplificata dal piano, cantata su chitarre e bassi, incandescente sulle batterie, ma anche show new romantic style, con venature rock e spiccatamente soul: è quanto promettono tra stasera e domenica le notti newyorkesi di Cantina Bentivoglio, Camera Jazz & Music Club e Bravo Caffè (inizio dei concerti alle 22).

In Cantina domani sono di scena The Moonshiners, distillatori di musica libera che scrivono pièce tagliate sulla propria idea di musica germogliata nel background bolognese, covata di talenti capitanata da Federico Califano al sax alto. Domenica in quota Bologna Jazz Festival tocca alla chanteuse Ada Flocco (nella foto) che ci accompagna Into the Blue, opera prima in quintetto con cui sonda l’abisso dell’animo umano.

Al Camera Jazz & Music Club stasera si parte con Tom Ollendorff Trio "feat" Jeff Ballard & Conor Chaplin, virtuosi di livello planetario rispettivamente alla chitarra, alla batteria e al basso, in tour mondiale. Ollendorff è considerato uno dei giovani talenti più eccitanti del jazz internazionale; Jeff Ballard, ai vertici da tre decenni, è noto per il suo lavoro con Ray Charles, Brad Mehldau e Chick Corea; l’astro nascente Conor Chaplin è una voce di spicco del jazz britannico.

Domani tocca al Sullivan Fortner Trio ’BJF’, data co-prodotta con il festival, con il leader al pianoforte, Tyrone Allen II al basso e Kayvon Gordon alla batteria. Sabato è la volta del Kelvin Sholar Quartet, il cui frontman pianista sale sul palco con Piero Odorici al sax tenore, Paolo Benedettini al basso e Adam Pache alla batteria.

Al Bravo Caffè domani è tempo di Communication, tribute band che ripropone il duel Spandau Ballet-Duran Duran. Non a caso il capo banda Virginio Mussato mostra marcata somiglianza col cantante Tony Hadley, frontman degli Spandau Ballet e voce simbolo degli anni ’80 assieme a quella di Simon Le Bon leader degli antagonisti Duran Duran. Meraviglie da non perdere con brani come True e Gold degli Spandau a confronto con Rio e Hungry Like the Wolf dei Duran Duran.

Sabato tributo alla regina del rock e del soul Tina Turner nell’ugola di Chiara Luppi che ne interpreta i brani più iconici. Esperienze che spaziano da Sanremo a RTL 102.5, The Voice e Musical, la band leader divide i riflettori con Davide De Vito (batteria) e Ivan Zuccarato (tastiere). A rendere omaggio a divinità della chitarra quali Scofield, Mayer e Larry Carlton domenica tocca al trio di Giampiero Martirani (chitarra), Sergio Piccinini (batteria) e Felice Del Gaudio (basso).

Gian Aldo Traversi