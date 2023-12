Tutte le tappe della vita di Marconi. Studiosi a confronto sullo scienziato

"Ho voluto dedicare una giornata di studio a Guglielmo Marconi perché è tra i soci più illustri della nostra Accademia, fondata nel 1690. Sarà un’anteprima delle celebrazioni dedicate ai 150 anni della nascita del grande inventore". Luigi Bolondi, già preside della facoltà di Medicina, da mesi è al lavoro per la giornata di studi, dedicata al Premio Nobel per la Fisica nel 1909, e organizzata dall’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna, in collaborazione con l’Alma Mater, la Società Italiana di Fisica e la Fondazione Guglielmo Marconi. Nato nel 1874, Marconi fu molto legato al territorio bolognese, avendo svolto i primi esperimenti a Villa Griffone a Pontecchio, giungendo all’invenzione di un sistema di telegrafia senza fili nel 1895, a soli 21 anni. Seguirono il trasferimento a Londra, il primo brevetto e la fondazione della prima compagnia (1897) e una lunga carriera da padre della tecnologia wireless.

Il convegno Anteprima di Guglielmo Marconi si svolgerà nella sede dell’Accademia, in via Zamboni 31, dalle 16: sarà presieduto da Bolondi e introdotto dalla professoressa Luisa Cifarelli e Carlo Alberto Nucci, entrambi docenti Unibo. "Gli studiosi del mondo marconiano ricorderanno le tappe della vita dell’uomo che ha cambiato la storia delle telecomunicazioni. Avremo tra i relatori anche Karl Grandin, direttore del Centro di Storia della Scienza della Reale Accademia della Scienze di Stoccolma – aggiunge Bolondi – e sarà lui a ripercorrere la storia dell’attribuzione del Premio Nobel a Marconi 115 anni fa".

Attesi gli interventi di Giovanni Paoloni, storico della scienza e docente di archivistica alla Sapienza Università di Roma, che presenterà la figura di Marconi accademico e organizzatore culturale, mentre Barbara Valotti, direttrice del Museo Marconi a Sasso Marconi, parlerà del debutto del giovane inventore e della nascita di un museo alle porte di Bologna, a Villa Griffone. Eugenio Bertozzi, fisico dell’Alma Mater, analizzerà i non semplici rapporti del giovane Marconi con Augusto Righi, fondatore a Bologna dell’Istituto di Fisica che oggi porta il suo nome. Anna Guagnini, storica della tecnologia e fellow a Oxford, illustrerà l’eredità di Marconi nel Regno Unito, dove lo studioso visse e operò negli anni della maturità. Simona Casonato, curatrice e storica delle collezioni del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, descriverà i reperti marconiani conservati presso il museo di Milano. L’incontro si potrà seguire anche online (link: Virtual Room).