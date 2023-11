Tutte le vite di Margherita Sarfatti: "Ho saputo sempre ricominciare"

Quante donne è stata Margherita Sarfatti. La prima critica d’arte donna al mondo, pioniera del giornalismo culturale, fondatrice del gruppo artistico Novecento. E poi ancora la donna che non è stata solo l’amante ebrea, per vent’anni, di Benito Mussolini, ma colei che ha contribuito a plasmarne l’immagine pubblica, aprendogli le porte dei salotti e degli ambienti giusti. In queste vite ha scavato la giornalista Micol Sarfatti – "fra aspetti affascinanti e altri che ho trovato più respingenti" –, riconsegnandoci l’eccezionalità della prozia in Margherita Sarfatti (Perrone). Lo presenterà, assieme a Susanna Zaccaria, domani alle 18 in Salaborsa per Le voci dei libri.

Sarfatti, per lei è una storia di famiglia?

"Cesare Sarfatti (il marito, ndr) era fratello di mio nonno: mio padre mi ha avuta avanti con gli anni e questo spiega il gap generazionale. La vita di Margherita ha attraversato diverse fasi della storia d’Italia e mi ha affascinata fin da bambina, quando scoprii che in casa avevamo un libro su di lei. Quella storia l’ho sempre tenuta con me, poi ho iniziato a studiarla: più approfondivo e più mi dispiaceva che venisse sempre solo accostata a Mussolini".

E invece?

"È stata anche una femminista ante litteram, che andò in Francia a studiare il movimento femminista. Lo fu in modo moderno, puntando sull’autodeterminazione, il dialogo con gli uomini, la cura del proprio aspetto. E fu una talent scout, anche grazie agli ambienti che aveva frequentato: un suo amico d’infanzia, ad esempio, era Guglielmo Marconi. Scoprì Boccioni, Marinetti, fu amica di Eleonora Duse e Albert Einstein. Venne invitata da Roosvelt negli Usa".

E il rapporto con Mussolini?

"Lo incontrò nella redazione dell’Avanti e scattò la scintilla. Bisogna ricordare che, anche se sposata con tre figli, lei era una giovane donna di 32 anni. Si rende conto che lui ha una personalità fortissima, ma bisogna lavorarci su, lo deve ’sgrezzare’: lo avvicina a testi storici, filosofici, gli insegna anche come stare a tavola. La sua colpa non fu tanto iniziale, in quei primi anni, ma poi forse ha voluto colpevolmente ignorare la deriva squadrista del Fascismo. Non l’ha vista in tempo".

Fino allo strappo con le leggi razziali del ’38, quando lei riuscì comunque a espatriare.

"Fu una grande sofferenza personale e per il suo Paese (Sarfatti perse una sorella in campo di concentramento, ndr). Visse in Sud America e quando tornò si ritirò sul lago di Como. Solo negli anni Novanta iniziarono a essere pubblicati i primi saggi su di lei e nell’ultimo periodo i libri di Antonio Scurati, che diventeranno anche una serie tv, hanno risvegliato l’interesse".

E a lei questa figura cosa ha lasciato?

"Nonostante i lutti, la perdita precoce del marito e un figlio, le due guerre, l’oblio, i drammi alternati alle grandi fortune, ha saputo sempre ricominciare. E trovare una passione che le desse gioia".

Letizia Gamberini