Tutti a ballare nell’Arena con Peggy Gou

È una scena planetaria, quella che ha trasformato, negli ultimi anni, i dj in star del pop, capaci di riempiere le grandi arene della musica del vivo, mettendo in scena esibizioni spettacolari, dove i giochi di luce e le scenografie sottolineano in maniera determinante la musica mixata. In questa geografia della dance, che ha azzerato le frontiere e riferimenti culturali tipicamente anglosassoni, sono emersi paesi come la Corea, patria della dj Peggy Gou, che proporrà i suoi remix stasera (dalle 19 alle 24, apertura cancelli 18) all’Unipol Arena.

È la prima volta che la star arriva in Italia in un luogo così grande, dove abitualmente suonano i grandi nomi del rock e della canzone italiana. Da sola, circondata dai suoi computer e dalle macchine elettroniche, presenterà i suoi tanti successi, come quello, recente, frutto della collaborazione con il cantante americano Lenny Kraviz, personalità internazionale, nome importante della soul music, I Believe In Love Again. Peggy Gou è una artista dai molteplici interessi, che vanno dal design all’editoria sino alla passione per il pianoforte, che spesso regala atmosfere classicheggianti alle sue tessiture digitali e alla creazione di una linea di abbigliamento. Attività che rendono una delle dj più richieste nei club e nei festival. L’estate scorsa ha dominato le classifiche con il brano It Goes Like Nanana, che ha fatto ballare moltitudini di adolescenti che la hanno eletta a loro idolo, anche per la capacità imprenditoriale e per il suo ribadire la centralità di figure femminile nel panorama dell’intrattenimento. La serata bolognese sarà per lei anche l’occasione per far ascoltare al pubblico in anteprima le canzoni che fanno parte del suo album di debutto, dopo tantissimi singoli, che uscirà nei prossimi mesi per la sua personale etichetta Gudu, che produce musica e oggetti di design. E, non a caso, tutta al femminile è la lunga notte in programma alla Unipol Arena di Casalecchio. Peggy Gou, infatti, sarà affiancata da altre due dj, molto note nel panorama elettronico. Ci sarà Tsha, londinese, una delle artiste al centro del rinnovamento sonoro della capitale inglese, che arriva a Bologna dopo il successo ottenuto con il suo disco d’esordio, OnlyL, pubblicato da Ninja Tune, una casa discografica che ha fatto la storia della cosiddetta ‘club culture’, elevando il giradischi a strumento, capace di virtuosismi e di interpretazioni di partiture. Altra dj in cartellone è Alinka, artista che proviene dall’Ucrania e che ha svelato il suo talento dopo essersi trasferita a Berlino, dove viene invitata regolarmente a esibirsi al Berghain Panorama Bar, considerata la più famosa e ambita discoteca del mondo.