Tutti a canestro con il Memorial Luca Grilli

Vent’anni e non sentirli. Il Memorial Luca Grilli è pronto a tornare sul parquet, con lo sguardo dritto al presente ma con la certezza che, voltandosi indietro, all’archivio sono già andate 19 edizioni, e che in quattro lustri gli organizzatori hanno donato la straordinaria cifra di oltre 200mila euro in beneficenza. E così si riparte, per rimpinguare quanto più possibile il bottino di solidarietà, dal 31 maggio prossimo e fino al 15 giugno, sempre a Casatorre. Lo ha ufficializzato Erik Bonazzi, assieme a Federico Mascagna e con la preziosa collaborazione social e web di Sara Grillini gli organizzatori del torneo. "Le squadre si erano ridotte a 12, diverse squadre del pre-pandemia non si sono più ripresentate", ricorda Bonazzi. In un paio d’estati, invece, il Memorial Luca Grilli ha avuto un’eccezionale ripresa. Le squadre sono nuovamente cresciute, si è spalancata una porta anche al basket femminile e a quello dei giovanissimi (10-15 anni), ed è nato anche il torneo bask-in.

Claudio Bolognesi