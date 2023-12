Tutti a cantare Gospel in chiesa. Folla per l’evento Confabitare

È stato "un trionfo" il concerto Gospel organizzato sabato da Confabitare nella Chiesa dei Celestini, in via D’Azeglio. La folla ha riempito la piazza in attesa del concerto, debordando nella strada già addobbata per Natale. L’entusiasmante esibizione degli Spirituals Ensemble, il coro Gospel nato a Bologna nel 1982, ha rapito l’attenzione di tutti. Suddiviso in due parti, il concerto ha offerto un viaggio attraverso la magia del Gospel e l’atmosfera festosa dei canti per le festività, regalando un’opportunità unica di vivere il Natale. Dopo i saluti dell’amministrazione, portati dalla consigliera Antonella Di Pietro, il presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni, ha messo in luce il ruolo centrale dell’associazione sul territorio. Il cardinale Matteo Maria Zuppi ha offerto un discorso toccante, evidenziando il parallelo tra Chiesa e casa. Infine, don Gianluca Montaldi, rettore della Chiesa dei Celestini, ha ringraziato della scelta della location.