Tutti a lezione di giardinaggio. Gli studenti piantano 90 alberi

Vita agli alberi nelle scuole di Castenaso. Nell’ambito dell’iniziativa regionale ’Mettiamo radici per il futuro’ promossa dalla Regione Emilia-Romagna, i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado Gozzadini hanno partecipato a un’attività didattica e di orientamento realizzata in collaborazione con l’istituto tecnico agrario Arrigo Serpieri.

L’iniziativa, coordinata dal prof Maurizio Minelli, si è concretizzata nella piantumazione di alberi in un’area comunale, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani alla tutela dell’ambiente e al tempo stesso contribuire al miglioramento del verde pubblico. Gli alberi piantumati, forniti dall’Istituto Serpieri, sono 43 lecci e 24 carpini bianchi, oltre a 20 arbusti di tamerici (tipici del nostro territorio). L’area individuata per la piantumazione è vicino al parcheggio del tiro con l’arco, selezionata dopo sopralluoghi dei prof Minelli, Eleonora Vanneschi (referente della scuola Gozzadini) e dell’unità operativa servizi ambientali del Comune di Castenaso. Quest’area è stata selezionata per la sua vicinanza all’istituto e per la sua natura di spazio pubblico, accessibile a tutti. Ciò consente agli studenti e studentesse di osservare la crescita delle piante anche al di fuori dell’orario scolastico. La successiva manutenzione delle alberature sarà a carico del Comune.

Così l’assessore all’Ambiente, Elisabetta Scalambra: "Una proposta che l’amministrazione e l’istituto hanno raccolto dall’istituto Serpieri, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla conoscenza e alla cura dell’ambiente in uno spazio pubblico in cui ragazze e ragazzi possono seguire e curare lo sviluppo delle piante. Il progetto regionale è di grande pregio e un ringraziamento particolare va agli insegnanti coinvolti e all’Istituto che ha reso possibile questa attività, realtà di eccellenza nell’ambito degli studi agrari".

Le fa eco anche Pier Francesco Prata, assessore all’Istruzione: "Valorizzare e tutelare gli spazi verdi, fuori e dentro gli spazi scolastici. Il progetto ’Mettiamo radici per il futuro’, già attivato in passato, va rafforzato grazie a iniziative come questa, costruite e sostenute dall’assessorato all’Ambiente. Nei prossimi mesi una sfida importante sarà quella di garantire nuove strutture per l’outdoor education negli spazi delle scuole dell’infanzia, realizzate con materiali sostenibili per accogliere la didattica all’aperto dei nostri bambini".

Zoe Pederzini