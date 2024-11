Tutti al Bar Carlino. Il salotto rossoblù martedì da Neri. Tanti ospiti e sorprese

Il Monaco arriva martedì al Dall’Ara per sfidare il Bologna calcio nella prossima partita Champions segnata in calendario. E i lettori del Carlino sanno bene cosa questo significa: è tutto pronto per il prossimo appuntamento con Bar Carlino, la serie di eventi del nostro quotidiano che segue i rossoblù prima di ogni partita tra le stelle d’Europa, in trasferta o sotto la Torre Maratona. Finalmente, dopo due competizioni in Inghilterra contro Liverpool e Aston Villa, martedì sera il club rossoblù torna a correre sull’erba del Dall’Ara e nell’attesa di vedere la squadra in campo, Bar Carlino vi aspetta da Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza 81, sotto la cornice del portico di San Luca, per raccontare di Bologna e del Bologna.

L’appuntamento con i nostri giornalisti è martedì pomeriggio dalle 18 alle 19: un’ora di diretta, che potrete seguire dal vivo da Neri Pasticceria Caffetteria, o sul canale 88 della tv; il programma - realizzato in collaborazione con il Canale 88 grazie alla pasticceria Neri e i partner Acustica Bolognese, Caffè 14 Luglio e Confcommercio Ascom - verrà trasmesso anche su Twitch, sui nostri canali social e sul nostro sito Internet, tutte piattaforme in cui lettori e bolognesi potranno vivere le emozioni pre partita e non solo. Solamente partecipando e seguendo l’evento, in presenza o sui vostri dispositivi, potrete sapere cosa il Carlino ha in serbo per voi. Ma, in attesa di martedì, vi sveliamo già quali saranno gli ospiti della prossima puntata, ricca di sorprese.

Con i nostri giornalisti ci saranno il campione rossoblù Renato Villa, le campionesse del Bologna calcio femminile del 1968, Franca Marchesini, Roberta Ballotta e Fiorella Cavalli.

E poi un grande ospite: il cantante Paolo Mengoli, che con la voce del glorioso Giacomo Bulgarelli ha dato vita alla canzone ’Il sogno continua’. Parteciperanno Riccardo Brizzi, professore dell’Alma Mater, Carolina Monzoni di Acustica Bolognese e, in maniera speciale, lo chef Michele Casadei Massari. Non è finita qui: interverrà anche Marco Cremonini, presidente Federmoda Confcommercio Ascom e ci sarà la sfoglina Francesca Grosso, che preparerà pasta fresca a tema, il collezionista Luigi Pucciarelli, con il quale ci sarà Stefano Bulgarelli, figlio del campione Giacomo. Per questo e molto altro vi aspettiamo martedì, dalle 18 alle 19, da Neri Pasticceria Caffetteria. Non mancate.

Marco Principini